NBA／杜蘭特狂飆40分 比爾接管戰局助太陽險勝溜馬
溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）缺席今天作客太陽的比賽，溜馬末節爆發一度超前，但太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）關鍵時刻穩定軍心，加上比爾（Bradley Beal）接管戰局，幫助太陽以117：110險勝，拉出一波5連勝，登上西區第7。
溜馬先發陣容表現不佳，但替補戰將史密斯（Jalen Smith）、托平（Obi Toppin）和菜鳥華克（Jarace Walker）合砍38分，幫助球隊咬住分差，加上太陽末節出現4分鐘得分荒，希爾德（Buddy Hield）在最後3分鐘投進三分球，反而取得2分領先。
不過杜蘭特隨即投進三分球穩定軍心，接著比爾連續3次切入都取下分數，還傳出1次助攻，幫助太陽鎖定勝利。
杜蘭特全場得到40分9籃板3阻攻，得分是本季次高，比爾攻下25分，布克（Devin Booker）26分8助攻。溜馬得分點較分散，希爾德攻下18分已是全隊最高，替補中鋒史密斯5投全中，進帳15分。
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