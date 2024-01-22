NBA／傳湖人對冠軍後衛有興趣 尼克也是競爭者

湖人在季中錦標賽奪冠後狀態下滑，目前21勝22敗，暫居西區第10。有消息指出他們將積極補強，對去年幫助金塊奪冠的暴龍後衛布朗（Bruce Brown）有興趣。

《洛杉磯時報》記者沃伊克（Dan Woike）表示，湖人能夠贏下雷霆和獨行俠，卻輸給近況不佳的籃網，展現球隊不穩定性，改變將無法避免。

沃伊克指出，湖人對暴龍後衛布朗有興趣，巫師控衛瓊斯（Tyus Jones）和中鋒葛佛（Daniel Gafford）、黃蜂後衛洛齊爾（Terry Rozier）、籃網前鋒歐尼爾（RoyceO'Neale）及芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）都是補強目標。

湖人去年季後賽不敵金塊，休賽季曾傳出對布朗有興趣，但他最終被溜馬搶走，先前則成為席亞康（Pascal Siakam）交易案包裹，轉戰暴龍。

不只湖人，連尼克都對他有興趣，對此布朗表示一切尊重球隊決定，但他也說，「我在攻防兩端都打得很努力，幾乎能做任何錫伯杜（Tom Thibodeau，尼克總教練）需要我做的事。」似乎在暗示自己很適合尼克。