NBA／快艇四星合璧22：0攻勢逆轉籃網 衛少：能量來自球迷
快艇今天在主場迎戰籃網，開場就被打出16：0攻勢，不過快艇末節大爆發，以一波22：0攻勢強勢收尾，終場以125：114收下勝利。
快艇三節打完還落後15分，關鍵時刻擺出四星、五小陣容，完成大逆轉，當家球星雷納德（Kawhi Leonard）末節獨得14分。
雷納德全場得到21分，哈登（James Harden）24分10助攻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）23分9籃板6助攻，喬治（Paul George）17投僅5中，進帳12分。籃網方面，布里吉斯（Mikal Bridges）砍進全場最高的26分，湯瑪斯（Cam Thomas）20分6助攻。
哈登賽後受訪時，提到小球陣容的調度，「這證明快艇能調整，整季會發生一些問題，如果能察覺並找到獲勝方法，就有機會成為站到最後的球隊。」
衛斯特布魯克今天攻下23分，僅僅是他本季第2場得分破20，他賽後強調打球最重要的是快樂，也感謝球迷支持，「我的能量來自觀眾，我也會一直保持能量。」
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