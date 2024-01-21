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NBA／無懼關鍵罰球失手 愛德華：下一次我會命中的

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華在與亞歷山大的交手落居下風，不過他仍展現高度自信。 美聯社
愛德華在與亞歷山大的交手落居下風，不過他仍展現高度自信。 美聯社

灰狼和雷霆的西北組之爭在前兩次交手都是由地主球隊獲得勝利，今天灰狼原本也要如法炮製，沒想到第四節在領先兩位數分差優勢下，遭到雷霆一陣猛打，最後時刻愛德華（Anthony Edwards）3罰落空，也讓球隊無力追平比分，飲恨終結4連勝。

愛德華當時是在剩下3.4秒時外線出手被犯規，只要能把握罰球，至少有機會將比賽逼進延長。可惜愛德華前面兩球都失手，第3球試圖砸向籃框卻出現違例，將球權讓給了雷霆，也導致最後輸球命運。

儘管吞下難受的一敗，但賽後談到罰球，愛德華仍保持高度自信顯然不受失準影響。「罰進球也好，失手也罷，我是不會因此感到失望。無論是我有罰進還是沒進，都不是重點。我只是今晚錯失了，但下一次我會命中的。」愛德華說。

對照亞歷山大3次對決至少都轟進30分，愛德華全場僅出手10次，獲得19分5藍板5助攻，還發生多達5次失誤；灰狼團隊一共出現多達21次失誤，讓雷霆趁機拿到28分，成了比賽勝負的分野。

「我會好好反省自己，因為大部分失誤都是在我身上出現，你得面對自己，設法找出減少失誤的方法，我保證。我會去觀看比賽影片，弄清楚我到底做了什麼？很多失誤是因為我試圖去做出正確選擇，但實際上卻非如此。我會持續尋求進步的。」愛德華說。

主帥芬奇（Chris Finch）也表示：「當球隊發生多達21次失誤卻想擊敗強敵，這是不可能的事情。」

愛德華也坦言想要防守雷霆不容易，因為像亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）往往能夠製造大量犯規。「想要阻止亞歷山大拿到這麼多罰球是相當困難的。在比賽中你沒辦法碰觸他，真的很難對付。雷霆是那麼出色的球隊，特別是當他們又能博取哨音的時候。」

亞歷山大全場22投10中包括13罰12中，攻下33分6助攻；隊友威廉斯也是10罰8中。

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