NBA／阿努諾比交易案後首次對決 藍道大三元聯手布朗森痛宰暴龍

尼克與暴龍交易之後首次對決，雖然地主球迷給予巴瑞特（RJ Barrett）和奎克利（Immanuel Quickley）兩名前隊友滿滿的熱烈歡迎，但回歸到賽場上的真正較量，迎接阿努諾比仍舊是帶給球隊更多正面意義。

布朗森（Jalen Brunson）持續展現攻擊威力，全場23投13中包含5記三分球，攻下38分9助攻5籃板；藍道（Julius Randle）繳出18分16藍板10助攻的全能數據，完成生涯第14次大三元。尼克前三節打完取得14分領先，末節阿丘瓦（Precious Achiuwa）發威獨拿14分，進一步帶動球隊擴大領先優勢，最終以126比100痛宰暴龍。

Jalen Brunson and Julius Randle stuffed the stat sheet in the win over the Raptors!



Jalen Brunson: 38 PTS, 9 AST, 5 3PM

Julius Randle: 18 PTS, 16 REB, 10 AST pic.twitter.com/wa24d5X7FY — NBA (@NBA) 2024年1月21日

在阿努諾比（OG Anunoby）轉戰紐約之後，尼克已經在11場比賽中拿下9勝，仍緊咬第4名的騎士。值得一提的是，阿努諾比在這段期間的正負值高達+190，足見他在場上所代給球隊的正面能量。

阿丘瓦比賽之中頂替受傷的哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein），獲得18分11籃板；阿努諾比也有14分7籃板3組攻的表現，迪文森佐（Donte DiVincenzo）17分，哈特（Josh Hart）10分9籃板。

巴瑞特得到暴隆全隊最高20分，外加8籃板4助攻。談到重返熟悉的場館，巴瑞特認為：「我愛這裡的粉絲，感激這裡的一切。我19歲加盟，23歲離開，在這裡的經歷幫助我成長，我永遠記得這裡的一切。」

藍道(左)與奎克利擁抱致意。 路透社

「感謝紐約特別錄製致敬影片給我，我原本不認為我們會獲此殊榮，這真的很酷。我很感激在這裡度過的時光，回到這球場心情肯定是五味雜陳。」

奎克利則說：「這裡的人們尊重我，對我很好，我對此很感謝。兩支球隊都得到了他們想要的，我很高興能為一支需要我的球隊效力。我也感謝藍道所做的一切。我會試著不哭的。」

面對與前隊友在場上的攻防，藍道也表示：「他們對我非常重要。我們在一起待了很久，我們之間關係很特別，我祝福他們一切順利。紐約應該為他們感到驕傲，是紐約讓他們成長茁壯。我為他們感到驕傲。」