快訊

113學測國文／混合題形式改變！部定選文幾乎全入題 試題與解答看過來

坦言沒忍住「超派鐵拳」！超哥交保後道歉 這句狠嗆Toyz：時間倒回還是會揍他

印度羽賽／直落2拍下陳雨菲 戴資穎勇奪本季首冠

NBA／重返紐約主場感受致敬影片 巴瑞特：情緒滿滿

中央社／ 台北21日電
巴瑞特(右)和奎克利重返熟悉的紐約場館。 法新社
巴瑞特(右)和奎克利重返熟悉的紐約場館。 法新社

多倫多暴龍今天作客紐約尼克，最後以100比126輸球，吞下2連敗。不過，重返熟悉的尼克主場，暴龍新星巴瑞特（RJ Barrett）表示，充滿很多情緒。

尼克隊上個月與暴龍做出交易，送走巴瑞特和奎克利（Immanuel Quickley）2名輪替主力及選秀權，換回阿努諾比（OG Anunoby）、弗林（Malachi Flynn）以及阿丘瓦（Precious Achiuwa）。

如今兩隊在交易後首次正面交鋒，尼克隊阿努諾比攻下14分、7籃板、3阻攻，阿丘瓦貢獻18分、11籃板；暴龍的巴瑞特挹注20分、8籃板、4助攻，奎克利則是12分、11助攻。

靠著球星藍道（Julius Randle）攻下「大三元」18分、16籃板、10助攻，加上布朗森（Jalen Brunson）狂轟38分，最後尼克隊在主場以126比100取勝。

奎克利說：「回到熟悉的球場感覺很棒，雖然不是我們期望的結果，但看到我的昔日隊友們還是很酷的一件事。」在賽前的球員介紹，尼克球團特別製作巴瑞特、奎克利的致敬影片，並獲得全場球迷熱烈歡呼，巴瑞特透露，前幾天還曾公開詢問，是否會得到致敬影片。

坦承看到影片很驚喜，巴瑞特表示，「當然要感謝尼克球迷，我非常感激在這裡度過的時光，回到這裡有很多情緒，不過再次於這座球場出戰很有趣。」

值得一提的是，與暴龍達成交易後，尼克隊戰績一飛衝天，近期更打出9勝2負，從東區第8名竄升至第5名。扮演關鍵角色的阿努諾比，在效力尼克的404分鐘裡，正負值達到+190，不過他卻冷靜地說：「我想在場上發揮影響力，所以期盼持續保持好的正負值。」

延伸閱讀

NBA／填補後場火力 傳尼克有意爭取克拉克森、洛齊爾

NBA／尼克德籍中鋒竟娶了絕世美嬌娘令人羡煞 如今升格當爸

NBA／阿努諾比擄獲紐約客的心 轉隊尼克後5連勝沒輸過

換來頂級3D前鋒阿努諾比 尼克雖4連勝但根本沒有賺到

相關新聞

NBA／愛德華關鍵3罰落空 亞歷山大對決勝出逆轉灰狼

愛德華（Anthony Edwards）雖然被外界賦予「新狼王」稱號，看好其未來接班成為聯盟看板球星，不過在此之前，愛德華仍得先證明自己能在關鍵時刻展現強大心臟。 在今天與西區另一新興強權雷霆的

NBA／里拉德狂轟新高45分 聯手「字母哥」力退活塞

面對東區弱旅活塞，里拉德（Damian Lillard）可說是大開殺戒，上場37分鐘，全場22投12中，其中三分球11投5中，16罰全中，攻下轉戰公鹿後新高45分，外加11助攻6籃板；搭配安戴托昆波（

NBA／庫茲瑪交易傳聞溫度升高 傳勇士等多隊有意爭取

隨著季中交易截止日逐漸逼近，一些備受矚目的可能球員異動情況也成了外界追逐的焦點。根據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）的報導，聯盟有多支球隊有意爭取巫師前鋒庫茲瑪（Kyl

NBA／重返紐約主場感受致敬影片 巴瑞特：情緒滿滿

多倫多暴龍今天作客紐約尼克，最後以100比126輸球，吞下2連敗。不過，重返熟悉的尼克主場，暴龍新星巴瑞特（RJ Barrett）表示，充滿很多情緒。

NBA／阿努諾比交易案後首次對決 藍道大三元聯手布朗森痛宰暴龍

尼克與暴龍交易之後首次對決，雖然地主球迷給予巴瑞特（RJ Barrett）和奎克利（Immanuel Quickley）兩名前隊友滿滿的熱烈歡迎，但回歸到賽場上的真正較量，迎接阿努諾比仍舊是帶給球隊更

NBA／里拉德創隊史首見紀錄 安戴托昆波：需要他打出侵略性

才剛加入公鹿不過打了39場比賽，里拉德（Damian Lillard）就創下隊史絕無僅有的空前紀錄。 里拉德今天面對活塞，全場22投12中，其中三分球11投5中，16罰全中，攻下45分11助攻6

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。