NBA／重返紐約主場感受致敬影片 巴瑞特：情緒滿滿

多倫多暴龍今天作客紐約尼克，最後以100比126輸球，吞下2連敗。不過，重返熟悉的尼克主場，暴龍新星巴瑞特（RJ Barrett）表示，充滿很多情緒。

尼克隊上個月與暴龍做出交易，送走巴瑞特和奎克利（Immanuel Quickley）2名輪替主力及選秀權，換回阿努諾比（OG Anunoby）、弗林（Malachi Flynn）以及阿丘瓦（Precious Achiuwa）。

Knicks video tribute to RJ Barrett and Immanuel Quickley pic.twitter.com/CeOES8nuHA — KnicksNation (@KnicksNation) 2024年1月21日

如今兩隊在交易後首次正面交鋒，尼克隊阿努諾比攻下14分、7籃板、3阻攻，阿丘瓦貢獻18分、11籃板；暴龍的巴瑞特挹注20分、8籃板、4助攻，奎克利則是12分、11助攻。

靠著球星藍道（Julius Randle）攻下「大三元」18分、16籃板、10助攻，加上布朗森（Jalen Brunson）狂轟38分，最後尼克隊在主場以126比100取勝。

Immanuel Quickley ➡️ RJ Barrett 💥 pic.twitter.com/y5FUpgChCT — NBA TV (@NBATV) 2024年1月21日

奎克利說：「回到熟悉的球場感覺很棒，雖然不是我們期望的結果，但看到我的昔日隊友們還是很酷的一件事。」在賽前的球員介紹，尼克球團特別製作巴瑞特、奎克利的致敬影片，並獲得全場球迷熱烈歡呼，巴瑞特透露，前幾天還曾公開詢問，是否會得到致敬影片。

坦承看到影片很驚喜，巴瑞特表示，「當然要感謝尼克球迷，我非常感激在這裡度過的時光，回到這裡有很多情緒，不過再次於這座球場出戰很有趣。」

Huge standing ovations for both Immanuel Quickley and RJ Barrett in lineup introductions pic.twitter.com/3CkS7nEEp3 — Fred Katz (@FredKatz) 2024年1月21日

值得一提的是，與暴龍達成交易後，尼克隊戰績一飛衝天，近期更打出9勝2負，從東區第8名竄升至第5名。扮演關鍵角色的阿努諾比，在效力尼克的404分鐘裡，正負值達到+190，不過他卻冷靜地說：「我想在場上發揮影響力，所以期盼持續保持好的正負值。」