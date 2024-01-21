NBA／湖人持續瞄準墨瑞 不願放走里夫斯談判陷停滯
近日處於交易流言浪頭之上老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray），接連兩場比賽都在最後2秒內上演致勝一擊，讓外界重新定義其球場價值。
在這些交易傳聞中，依然是以湖人最為積極，不過除了墨瑞外，傳出湖人也是對拓荒者的波格登（Malcolm Brogdon）和巫師的瓊斯（Tyus Jones）感興趣。
根據先前報導，湖人和老鷹已經討論過穆雷的相關交易，具體方案為湖人送出羅素（D'Angelo Russell）、希菲諾（Jalen Hood-Schifino）、2029年首輪籤和其他選秀籌碼去換取墨瑞。
由於老鷹想要得到里夫斯（Austin Reaves），遭到湖人明確拒絕，使得交易談判陷入停滯；不過報導指出，隨著季中交易截止日逼近，交易談判可能會加速。
墨瑞在今天對騎士比賽中又拿下24分9籃板5助攻，楊恩（Trae Young）雖然回歸，只得到15分5助攻；老鷹面對騎士多達7人得分雙位數的均衡火力，最終以21分之差慘敗，結束3連勝。
騎士本季對上老鷹3戰全勝，本身近期也是取得7連勝，排名維持東區第4。
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