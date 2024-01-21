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NBA／史上第5長！安比德連續20場破30分 76人收5連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德連續20場比賽突破30分。 路透社
安比德連續20場比賽突破30分。 路透社

昨天三節提前打卡下班的安比德（Joel Embiid），得以維持狀態面對今天背靠背與黃蜂的客場比賽。安比德奮戰37分鐘，攻下33分10籃板5助攻3阻攻，率領76人在第四節穩定領先優勢，以97比89拿下5連勝。

安比德順利達成連續20場至少30分的表現，追平張伯倫（Wilt Chamberlain）在1964年寫下的紀錄，史上第5長。張伯倫曾在1961-62年賽季完成連65破30分，至今仍是巨大障礙，他還保有連續31場和連25場的紀錄；至於哈登（James Harden）則是在2018-19年創下連續32場破30分。

據統計，76人本季只要在首節取得領先，戰績是18勝0敗。不過今天對黃蜂雙方是形成平手局面，上半場打完76人也僅領先1分。

76人前三節狀態欠佳，黃蜂第三節趁勢取得領先，不過末節還是崩盤，命中率跌到僅有31.2%，哈里斯（Tobias Harris）這一節獨拿10分，76人一波19比7的攻勢，拉開兩位數分差。

「我們在第四節的防守做得很好。哈里斯激勵了我們。雖然這不是一場漂亮的比賽，但是我們付出努力，結果正是我們所追求的。」76人主帥諾斯（Nick Nurse）說。

哈里斯攻下21分6助攻5籃板，馬克西（Tyrese Maxey）16分；黃蜂以布里吉斯（Miles Bridges）的25分11籃板3助攻表現最佳，米勒（Brandon Miller）23分7籃板3助攻，洛齊爾（Terry Rozier）19分9籃板6助攻。

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