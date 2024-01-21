NBA／愛德華關鍵3罰落空 亞歷山大對決勝出逆轉灰狼

愛德華（Anthony Edwards）雖然被外界賦予「新狼王」稱號，看好其未來接班成為聯盟看板球星，不過在此之前，愛德華仍得先證明自己能在關鍵時刻展現強大心臟。

在今天與西區另一新興強權雷霆的對抗中，愛德華最後3.4秒出手三分造成犯規，然而他卻頂不住巨大壓力，前兩罰皆落空，第3次罰球則是刻意未進尋求進攻籃板機會，但球直接打到籃板策略失敗，灰狼無緣追平比分，最終以97比105落敗。

Anthony Edwards calmly hits 3 CLUTCH free throws to tie the game 🔥 pic.twitter.com/ARih8uiaN2 — BrickMuse (@BrickMuse) 2024年1月21日

雷霆無疑聯盟遇強則強的代表，先前他們陸續終結金塊6連勝、塞爾蒂克6連勝以及快艇的9連勝，今天他們又斬斷了灰狼4連勝；至於雷霆則是在最近15場比賽中取得11勝，雙方排名拉近，仍居西區龍頭的灰狼僅領先雷霆1場勝差。

和愛德華僅拿19分5籃板5助攻還出現5次失誤做對比，本季年度MVP呼聲高漲的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）則是展現當家球星氣魄，第四節獨拿11分，帶領雷霆殺出一波22比11重要進攻，扭轉落後11分的劣勢，上演逆轉秀。

亞歷山大全場22投10中，罰球13中12，轟下了33分6助攻，本季他3次面對聯盟防守最強的灰狼，每場得分都超過30分，幫助雷霆取得2勝1敗優勢。雙方會在1月29日進行例行賽最後一次交手。

SGA came through in the CLUTCH to give OKC the win over the top seed in the West ⛈️



33 PTS

6 AST

2 STL pic.twitter.com/4xahv2NZ03 — NBA (@NBA) 2024年1月21日

威廉斯（Jalen Williams）此戰拿到20分5籃板3助攻3抄截，霍姆葛倫（Chet Holmgren）15分5籃板，多特（Luguentz Dort）14分。

雷霆投籃命中率雖不如灰狼，但關鍵第四節他迫使對手僅有23.1%的團隊命中率，得以逐漸收復失土；此外灰狼整場比賽更發生多達21次失誤，讓雷霆藉此拿到28分，雙方形成巨大分野。

唐斯（Karl-Anthony Towns）也是拿到19分11籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）7分18籃板，替補的里德（Naz Reid）貢獻18分4阻攻。