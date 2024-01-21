PLG／昨第二節狂轟22分破紀錄！林書豪「背靠背」休兵

新北國王隊當家球星林書豪，昨面對福爾摩沙夢想家隊的第二節狂轟22分，打破聯盟例行賽單節得分紀錄，率隊以114：82本季首度擊敗夢想家，但今天「背靠背」賽事確定不上陣。

國王今天下午5點將出戰高雄17直播鋼鐵人隊，球團中午發出公告，林書豪、李愷諺和林金榜都確定因傷缺席。

林書豪是因左腳踝舊傷，李愷諺的右手腕和林金榜尾椎挫傷都是昨天造成。國王球團表示，3位球員傷勢皆不嚴重，列入逐日觀察名單，後續賽事出賽待評估。

林書豪昨天首節拿8分，第二節全面爆發，單節兩分節8投8中，加上4投2中的三分球，單節灌進22分，改寫單節最高21分聯盟紀錄。

林書豪第三節更化身「百分百男孩」，兩分球1投1中、三分球1投1中加上5罰都命中，單節獲得10分；他節末下場休息時，國王取得80：61領先，林書豪一人就拿下全隊一半分數。

上季扮演高雄17直播鋼鐵人救世主的林書豪，面對現在東家國王曾締造50分「大三元」紀錄，昨天第四節「只」再拿3分，單場43分是本季次高。