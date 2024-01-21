NBA／里拉德狂轟新高45分 聯手「字母哥」力退活塞
面對東區弱旅活塞，里拉德（Damian Lillard）可說是大開殺戒，上場37分鐘，全場22投12中，其中三分球11投5中，16罰全中，攻下轉戰公鹿後新高45分，外加11助攻6籃板；搭配安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也有31分10籃板9助攻的準大三元演出，公鹿在客場以141比135勝出
根據統計，里拉德成為公鹿史上首位在單場比賽中得到至少40分，同時送出10次助攻並命中5記三分球的球員。
在巴克斯（Alec Burks）單節12分的帶動下，活塞第四節持續威脅公鹿，一度還領先對手4分，不過靠著安戴托昆波和里拉德聯手拿下22分，公鹿得以在最後時刻甩開活塞。
公鹿整場比賽一共獲得49次罰球機會，比對手多出17次，但由於安戴托昆波22投僅11中，也影響到整體命中率，所幸里拉德7罰全中，穩定了局面。
「當一支球隊有49個罰球時，你真的很難去防守。我為球隊感到難過，因為我們很努力去打出好的籃球和好的防守。」活塞總教練威廉斯（Monty Williams）說。
活塞板凳發揮優異，巴克斯豪取33分7籃板6助攻，湯普森（Ausar Thompson）也補上22分9籃板；先發的艾維（Jaden Ivey）獲得18分6籃板6助攻，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）19分。
威廉斯賽後稱讚了巴克斯的表現。「他打得很棒，他的得分能力以及和年輕球員溝通的能力幫助了我們很多。」
活塞全隊轟進21顆三分球，持續帶給公鹿壓力。「下次交手我們必須好好去防守外線。我們要確保不會讓他們建立這樣的投籃信心。」格里芬說。
安戴托昆波也表示：「我們能得到140分很棒，但是防守端還是要打得更好。」
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