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PLG／第二節狂轟22分破紀錄！林書豪飆43分賞夢想家3連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林書豪第二節狂轟22分，改寫PLG聯盟單節最多得分紀錄。圖／國王隊提供
林書豪第二節狂轟22分，改寫PLG聯盟單節最多得分紀錄。圖／國王隊提供

新北國王隊當家球星林書豪，今天面對福爾摩沙夢想家隊締造聯盟新紀錄，他第二節狂轟22分，打破聯盟例行賽單節得分紀錄，全場共灌進43分，率隊以114：82擊敗夢想家，且是讓聯盟龍頭吞下3連敗。

林書豪首節拿8分，第二節全面爆發，單節兩分節8投8中，加上4投2中的三分球，單節灌進22分，改寫單節最高21分聯盟紀錄。

夢想家全隊第二節僅拿10分，林書豪一人得分就壓過夢想家；國王靠單節38：10攻勢，半場打完已取得57：31領先。

國王下半場維持優勢，林書豪第三節更化身「百分百男孩」，兩分球1投1中、三分球1投1中加上5罰都命中，單節獲得10分；他節末下場休息時，國王取得80：61領先，林書豪一人就拿下全隊一半分數。

上季扮演高雄17直播鋼鐵人隊救世主的林書豪，面對現在東家國王曾締造50分「大三元」紀錄，今天第四節「只」再拿3分，單場43分、8籃板沒能突破個人最佳，仍助隊以114：82首度擊敗夢想家。

林書豪提到，球隊開季打得很順，「中間遇到低潮，要調整很多，都是從教練團穩定的把文化建立起來，從溝通、防守和籃板，這3、4場，包括東超，都是從防守。」

夢想家新年第一戰擊敗國王，締造平聯盟紀錄的10連勝，但挑戰聯盟紀錄11連勝的機會遭新竹御頂攻城獅隊阻斷，再輸給衛冕軍台北富邦勇士隊吞下賽季首度連敗，今天第二節僅拿10分吞下敗因，苦吞本季首度3連敗。

籃球 林書豪 新北國王 夢想家

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