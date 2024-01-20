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NBA／布萊恩粉絲湯瑪斯率板凳痛擊湖人 詹姆斯點名他太火燙

聯合新聞網／ 綜合外電報導
湯瑪斯攻下全場最高33分，讓湖人付出巨大代價。 美聯社
湯瑪斯攻下全場最高33分，讓湖人付出巨大代價。 美聯社

面對過去10戰吞下9敗的籃網，湖人打來毫無生氣，特別是下半場完全被對手壓著打，一度輸到23分之多，讓比賽提前進入垃圾時間。自從季中錦標賽奪冠之後，湖人戰績是7勝13敗，西區球隊第3差的表現。

談到球隊下半場的大崩盤，詹姆斯（LeBron James）直接點名了一個人。「就是湯瑪斯（Cam Thomas）。籃網全隊進入節奏，打開了外線火手感，湯瑪斯做了很多事情。」詹姆斯說，「我認為我們在防守對方投籃時總是慢了一步，防不住他們，這影響了我們的能量。」

籃網整場比賽一共轟進19顆三分球，板凳席得分更是以59比23大勝湖人36分之多。

自認為湖人和布萊恩（Kobe Bryant）粉絲的湯瑪斯表示，這就是為什麼他會在這裡打出好表現的原因之一。「一旦我們打得更強硬，我們就能提升能量，我們逼迫對手出現一些失誤，得到許多快攻得分和空檔出手三分的機會。」

湖人主帥漢姆（Darvin Ham）談到球隊整體表現時也無奈說道：「不能再找藉口了，我們必須要打得更好才行。」

湖人傳奇名將渥錫（James Worthy）在目睹紫金軍團又一場難堪失利後語重心長地表示：「湖人需要開個球隊會議，討論如何在主場不要被輕易擊敗。他們能贏雷霆、快艇、獨行俠這樣的強隊，卻在主場輸球。」

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