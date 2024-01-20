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NBA／讚賞穆雷大心臟 金塊主帥積極拉高明星賽投票

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
面對聯盟龍頭綠衫軍，穆雷再度發揮大賽特質，飆進賽季次高35分。 法新社
面對聯盟龍頭綠衫軍，穆雷再度發揮大賽特質，飆進賽季次高35分。 法新社

協助金塊贏得隊史首冠的穆雷（Jamal Murray），其大心臟的表現也被視為聯盟頂尖後衛殺手之一，然而加入NBA至今，穆雷始終沒有拿過任何聯盟獎項乃至於明星賽的加持，成了人力不如實力的代表球星之一。

在今年明星賽的票選中，面對人才濟濟的西區後衛群，穆雷連前10名的得票數都排不到，還落後湖人的里夫斯（Austin Reaves）。這也讓金塊總總教練馬龍（Michael Malone）忍不住為他抱屈。

在今天面對聯盟龍頭爾蒂克的比賽中，穆雷狂轟個人賽季次高35分，特別是第四節更獨拿11分，幫助金塊終結對手開季主場20連勝紀錄。

對於子弟兵的出色表現，馬龍也鼓勵丹佛球迷全力為穆雷拉票。「穆雷就是全明星等級。」馬龍說。本季只要穆雷至少攻下25分，金塊8戰全勝。

「穆雷從不懼怕大場面，沒有太多球員有這種特質，很多球員例行賽能打出優異表現，但在季後賽如此大的舞台上卻未必能做到，」

不過馬龍也心知肚明，穆雷除了過往的傷勢問題，他在例行賽也會有慢熱的情況。「我為他設定的目標就是在例行賽也要打出季後賽等級的表現，我希望他本季可以第一次進入明星賽，入選年度最佳陣容，這意味著他必須得在例行賽前段就有好表現，不能像以前那樣慢熱。身為聯盟頂尖球星每晚都得有傑出發揮。」

目前穆雷場均可以得到20.5分6.5助攻3.6籃板，投籃命中率達47.7%，三分球命中率更達到生涯最佳的41.0%。

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