NBA／綠衫軍主場不敗成激勵能量 穆雷：能贏球感覺太好了

丹佛金塊今天於客場迎戰波士頓塞爾蒂克，陣中兩大球星約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）合計拿下69分，幫助金塊以102比100險勝，結束塞爾蒂克開季至今主場20連勝的紀錄。

約柯奇繳出34分、12籃板、9助攻的準大三元表現，穆雷則奪下全場最高35分。

塞爾蒂克方面，懷特（Derrick White）拿到全隊最高24分，泰托姆（Jayson Tatum）斬獲22分，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）則砍下21分。

金塊今天終結塞爾蒂克本季主場20連勝且沒有吞敗的紀錄，穆雷賽後說道：「在球季當中，你必須找到鼓舞自己和球隊的方法，他們主場不敗確實激勵了我們。」

穆雷還說：「無論如何，我們只是想來到這裡並帶來正面的能量，今天能獲勝真是太好了。」

塞爾蒂克本季例行賽戰績來到32勝10敗，依然位居東區聯盟龍頭；金塊戰績則升至29勝14敗，暫居西區聯盟第3名。