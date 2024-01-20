NBA／綠衫軍主場不敗成激勵能量 穆雷：能贏球感覺太好了
丹佛金塊今天於客場迎戰波士頓塞爾蒂克，陣中兩大球星約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）合計拿下69分，幫助金塊以102比100險勝，結束塞爾蒂克開季至今主場20連勝的紀錄。
約柯奇繳出34分、12籃板、9助攻的準大三元表現，穆雷則奪下全場最高35分。
塞爾蒂克方面，懷特（Derrick White）拿到全隊最高24分，泰托姆（Jayson Tatum）斬獲22分，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）則砍下21分。
金塊今天終結塞爾蒂克本季主場20連勝且沒有吞敗的紀錄，穆雷賽後說道：「在球季當中，你必須找到鼓舞自己和球隊的方法，他們主場不敗確實激勵了我們。」
穆雷還說：「無論如何，我們只是想來到這裡並帶來正面的能量，今天能獲勝真是太好了。」
塞爾蒂克本季例行賽戰績來到32勝10敗，依然位居東區聯盟龍頭；金塊戰績則升至29勝14敗，暫居西區聯盟第3名。
2023-24 NBA即時比分
▪金塊雙星都破30分 破綠衫軍主場開季20連勝！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言