T1聯盟／卡位被撥開 谷毛唯嘉：卡森斯力量沒辦法形容

台南台鋼獵鷹隊換教頭後第一戰，就碰上前NBA全明星球員「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）來台首戰，卡森斯雖受時差影響，全場16投僅6中拿13分，所屬的台啤永豐雲豹隊仍以119：90大勝，獵鷹後衛谷毛唯嘉也形容卡森斯的力量是「沒辦法形容的感覺」。

卡森斯上半場只靠灌籃拿下2分，但下半場外線開張，最終繳出13分、10籃板「雙10」成績，助隊拉出隊史最長5連勝，也賞給獵鷹5連敗。

攻下15分的谷毛唯嘉，第四節8分47秒和卡森斯爭籃板時被揮倒在地，眼睜睜看「表弟」搶下進攻籃板後雙手灌籃得手，他苦笑說自己是直接被「撥」到一邊，「他身體非常結實，力量是完全沒辦法形容的感覺。」

谷毛唯嘉也提到，卡森斯兩天前才抵台，實際對陣感覺「表弟」上半場還在尋找球感，但身體素質沒話說，遇到個頭更高的獵鷹洋將德古拉也毫不畏懼，「很興奮有愈來愈多NBA球員來台灣打球，可以拓展台灣籃球，讓世界看到我們，對我們是好事，我們球員有機會和NBA球員交手，國際賽不會那麼害怕。」

T1聯盟台啤永豐雲豹隊前NBA全明星球員卡森斯（DeMarcus Cousins）（中）今天在雲豹主場桃園巨蛋初登場，繳出13分、10籃板「雙10」成績。記者余承翰／攝影

獵鷹原本總教練劉孟竹上周請辭，由林育正接下兵符，執教首戰就遇卡森斯來台第一場，他認為今天防守「表弟」問題不大，但雲豹其他球員都有跳出來得分，加上自身防守交代不夠清楚，成分數被拉開主因，回去會開會檢討，盼能改善問題。

林育正也提到，卡森斯曾經的NBA國王隊隊友布拉腳趾有傷，之後回歸訓練會再評估狀況，希望下禮拜能歸隊。

雲豹連兩季都找來NBA全明星賽等級球員，林育正認為卡森斯比起「魔獸」霍華德，外線威脅更大，「卡森斯進攻比較活，可以處理球和串聯，魔獸少了外線，進攻偏向籃下，針對性防守比較好守。」話雖如此，林育正強調兩位雲豹大牌外援都非常難守，「就我們一般外援，一對一少他們都有難度。」

T1聯盟台啤永豐雲豹隊前NBA全明星球員卡森斯（DeMarcus Cousins）（右）今天在雲豹主場桃園巨蛋初登場，繳出13分、10籃板「雙10」成績，賽後擁抱全場得到最高分的隊友克羅馬（左）。記者余承翰／攝影

T1聯盟台啤永豐雲豹隊前NBA全明星球員卡森斯（DeMarcus Cousins）今天在雲豹主場桃園巨蛋初登場，吸引6015名球迷進場。記者余承翰／攝影