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NBA／安比德飆分紀錄比肩喬丹 開心能提前三節打卡下班

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德開季至今每一場得分都高於20分。 路透社
安比德開季至今每一場得分都高於20分。 路透社

邁向得分王三連霸和年度MVP連莊之路的超級中鋒安比德（Joel Embiid），開季至今出賽30場沒有一場得分低於20分，加上今天三節打卡就拿到36分7籃板，已經連續19場至少30分，史上僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）和哈登（James Harden）的紀錄。

這場比賽也是安比德和馬克西（Tyrese Maxey）本季第8次同場各砍下至少30分，打破隊史長達58年的紀錄。

賽後在馬克西接受採訪時還發生有趣一幕，安比德直接衝上前把比賽球直接拿走，而且小心翼翼把球保護好，這讓官方單位也忍不住笑回：「看來比賽用球穩了！」

安比德稱讚了馬克西。「他是我們陣中最好的球員之一，所以我們必須確保他可以拿到球，如此一來他才能得分並且為其他人創造機會。」而馬克西也對於安比德三節打卡下班提出看法，「我們的任務是取得領先並保持住，這樣安比德就可以休息了。他在前三節付出巨大努力，而我們的任務就是去終結比賽。」

據統計，安比德是1986-87年的喬丹（Michael Jordan）之後，第一位在賽季前30場比賽有25次得到至少30分的球員。而他雖然中止連續16場至少30分10籃板的表現，

延續先前愛德華（Anthony Edwards）自拋自灌的精彩影片，談到自己在比賽也如法炮製，安比德說自己以前也曾做過，「這不是第一次了，我樂於挑戰自己。愛德華視我最喜歡的球員之一，昨天我看到他那一球。我心想，如果他能做到，為什麼我不行呢？」

對出賽場次面臨聯盟規定年度獎項門檻的安比德來說，能夠提前下班，保持連續出賽的動能可說是至關重要，尤其是像今晚飆分之餘也只打了三節。「這感覺非常棒，意味著我可以打背靠背的比賽，我的身體也保持很好的感覺。」

魔術主帥莫斯利（Jamahl Mosley）賽後也讚賞了安比德的巨大破壞力。「他能拿到MVP是有原因的。不管你採取哪種策略都對他沒用，當你稍微碰到他，就會吹判犯規，如果你不碰他，他就會在中距離予取予求，而且他命中率又高。」

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