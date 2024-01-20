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NBA／填補後場火力 傳尼克有意爭取克拉克森、洛齊爾

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
尼克希望能引進像克拉克森這樣能自主創造進攻能力的球員。 法新社
尼克希望能引進像克拉克森這樣能自主創造進攻能力的球員。 法新社

才剛從暴龍交易來阿努諾比後，尼克又傳出有意爭取火力旺盛的後衛人選，根據NBA資深記者史坦（Marc Stein）的報導，尼克對爵士隊的克拉克森（Jordan Clarkson）、黃蜂隊的洛齊爾（Terry Rozier）、拓荒者隊的波格登（Malcolm Brogdon）等有高度興趣。

尼克在走了陣中最佳第六人奎克利，目前正在尋找主控布朗森（Jalen Brunson）退場時能夠自行創造出手空間並增加板凳深度的好手。也因此像是進攻火力強大的克拉克森和洛齊爾就成了首選，而上季在波士頓拿下年度最佳第六人獎項的波格登同樣也是球隊關注的目標。

除了這3人之外，尼克也對底特律活塞的替補後衛巴克斯（Alec Burks）感興趣。此外像是爵士的歐林尼克（Kelly Olynyk）也會是尼克想要一起打包的目標。

按照先前的消息，因為引進迪文森佐（Donte Divincenzo）導致上場時間大幅下滑而感到沮喪的葛萊姆斯（Quentin Grimes），傳出可能會成為球隊的交易籌碼，尼克打算用他搭配老將佛尼爾（Evan Fournier）的合約和選秀權，尋求陣容的升級

上季季後賽尼克止步於第二輪，本季則是維持在東區第5名席次，很有可能又會跟騎士在首輪對決。

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