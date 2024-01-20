NBA／湯瑪斯領銜板凳狂轟猛炸 湖人攻守崩盤慘輸籃網

連續擊敗西區雙強雷霆和獨行俠後，湖人看似要在主場找回逆流而上的氣勢，然而先前10戰吞下9敗的籃網卻是狠狠澆了他們一頭冷水。

湖人儘管上半場一路領先取得優勢，但第三節卻被籃網的猛烈攻勢擊垮，進入第四節更是一瀉千里，一度輸到23分之多，最終以112比130慘敗。

籃網全隊共7人得分超過雙位數，特別是湯瑪斯（Cam Thomas）替補攻下33分，帶動籃網板凳群豪取59分，足足比湖人多出了36分，成了比賽的一大分野。

CAM THOMAS BROKE AUSTIN REAVES pic.twitter.com/B2sK7Pleed — Brooklyn Netcast (@BrooklynNetcast) 2024年1月20日

克萊斯頓（Lonnie Walker IV）得到22分14籃板2阻攻，第三節獨拿13分的丁威迪（Spencer Dinwiddie）則是進帳19分，布里吉斯（Mikal Bridges）17分5助攻，上季效力湖人的華克（Lonnie Walker IV）7投6中拿到15分。

湖人陣中3人得分超過20分，詹姆斯（LeBron James）得到24分11籃板5助攻，戴維斯（Anthony Davis）26分12籃板6助攻3抄截2阻攻，表現依然全面；羅素（D'Angelo Russell）20分7助攻，被視為非賣品的里夫斯（Austin Reaves）此役表現低迷，12投4中僅得9分5助攻3籃板。

除了里夫斯低迷演出外，八村壘（Rui Hachimura）和伍德（Christian Wood）兩人合計12投1中，只得到5分，也是湖人替補群難以與籃網抗衡的主要原因之一

湖人團隊三分球33投12中，看似正常發揮，卻擋不住籃網狂轟猛炸的19顆三分球。