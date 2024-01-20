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NBA／逆轉三分球摧毀海斯倫球衣退休儀式 墨瑞：我們很想贏

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
墨瑞連兩場上演致勝球。 美聯社
墨瑞連兩場上演致勝球。 美聯社

熱火精神領袖海斯倫（Udonis Haslem）在今天主場比賽中舉行40號球衣退休儀式，效力長達20年的他，稱得上是「一人一城」的代表球員之一，曾隨球隊3度贏得總冠軍。

在主場球迷的歡呼聲中，包括昔日隊友韋德（Dwyane Wade）、巴提耶（Shane Battier）、查莫斯（Mario Chalmers）、德拉基奇（Goran Dragic）等都到場見證，還有曾效力過熱火的如「白色巧克力」威廉斯（Jason Williams）、哈德威（Tim Hardaway）、理查森（Quentin Richardson）等也都共襄盛舉。

雖然是如此值得紀念的一晚，然而即便三劍客巴特勒（Jimmy Butler）、赫洛（Tyler Herro）和阿德巴約（Bam Adebayo）各攻下超過20分，熱火仍舊擋不住缺少楊恩（Trae Young）的老鷹，在最後時刻領先4分優勢下，反被墨瑞（Dejounte Murray）在剩下2秒砍進石破天驚的逆轉三分球，以108比109遺憾落敗。

身處交易流言的墨瑞全場得到22分11助攻，這是他連續兩場比賽在剩下兩秒內上演致勝球，成為隊史第一人。賽後他恭賀了海斯倫，並且向他致敬，與此同時他也表示：「我們想破壞今晚的比賽，我們很想贏球。」

主帥史奈德（Quin Snyder）透過墨瑞的致勝球拿到執教生涯的第400勝。「對於墨瑞的評價你怎麼說都說不完。那一球真的是精彩一擊。」史奈德說。

這是熱火本季首度面對同組球隊吞敗，先前他們是取得9連勝優勢，結果就倒在充滿儀式氣息的夜晚。史波史特拉（Erik Spoelstra）難掩無奈地說：「這是一場很糟糕的比賽，我感到非常失望。」

熱火此戰首次讓洛瑞替補登場，改由馬丁（Caleb Martin）和約維奇（Nikola Jovic）搭配三劍客登場，這也是球隊前42場比賽以來所使用的第23個先發阻合。

海斯倫效力熱火長達20個賽季。 美聯社
海斯倫效力熱火長達20個賽季。 美聯社

海斯倫多位昔日隊友和曾效力熱火的名將皆出席見證。 美聯社
海斯倫多位昔日隊友和曾效力熱火的名將皆出席見證。 美聯社

海斯倫40號戰袍正式退休。 路透社
海斯倫40號戰袍正式退休。 路透社

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