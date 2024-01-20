NBA／安比德連續19場破30分 史上僅次張伯倫、哈登
安比德（Joel Embiid）只上場31分鐘就攻下36分7籃板4抄截，馬克西（Tyrese Maxey）則是補上32分5助攻3籃板3抄截，兩人再次展現合體威力，帶領76人在客場以124比109輕取魔術。
76人告別先前5戰4敗的陰霾，近期重新拿下4連勝，戰績來到27勝13敗，與東區第2名的公鹿僅剩下0.5場勝差。此外根據統計，在安比德的帶領下，76人客場取得9連勝，但若少了他，76人本季客場戰績僅2勝6敗，足見其重要性。
安比德本身已經連續19場比賽至少拿到30分，超越貝勒（Elgin Baylor），在歷史上僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）和哈登（James Harden）。張伯倫曾經4次創下連續20場比賽以上破30分，最多一次是出現在1961-62年賽季的連65場，哈登則是在2018-19年賽季效力火箭時創下連續32破30分的紀錄，史上第2多。
馬克西也是連續11場至少拿到20分，本季他和安比德已經累積8次同場各砍下至少30分。
魔術卡特（Wendell Carter Jr.）替補上場拿到25分11籃板，班切羅（Paolo Banchero）僅14分8籃板6助攻，薩格斯（Jalen Suggs）16分。
2023-24 NBA即時比分
▪金塊雙星都破30分 破綠衫軍主場開季20連勝！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言