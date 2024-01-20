NBA／墨瑞交易案逐漸升溫 湖人最積極、公鹿也加入戰局

在暴龍隊明星前鋒席亞康（Pascal Siakam）轉戰溜馬隊後，老鷹隊後衛墨瑞（Dejounte Murray）成為交易市場上最炙手可熱的對象，尼克、湖人等隊據傳都有意爭取，其中又以湖人最為積極，近期外媒也透露東區第2的公鹿隊也考慮加入這場爭奪戰。

缺乏持球者和外線防守的湖人會盯上曾入選過明星賽、年度防守隊的墨瑞並不意外，美媒《The Athletic》報導指出，湖人曾開出羅素（D'Angelo Russell）加上新秀希菲諾（Jalen Hood-Schifino）和首輪籤為包裹，但老鷹對於季末有球員選擇權的羅素不感興趣，目前交易暫時停擺，但預計靠近交易大限前會重啟談判。

湖人全隊除了暑假提前續約的戴維斯（Anthony Davis）和范德比爾特（Jarred Vanderbilt），其餘簽約球員都已經過了交易冷凍期，不過多位消息源提到湖人不願將里夫斯（Austin Reaves）放在交易平台，除非能交易來一名全明星，加上近期球隊狀況不錯，湖人計畫在未來兩周內持續評估，看是要小修小補，還是大動作重整球隊。

主帥漢姆（Darvin Ham）受訪時曾說：「又一次，每一年這個時刻大家都會討論交易，這是商業籃球，當你有機會變得更好，你不會想錯過這個可能，我們目前擁有去年的一切，以及更好的火力。」

近日公鹿也傳出對墨瑞有興趣，不過相較其他競爭者，休賽季剛大動干戈換來里拉德（Damian Lillard）的公鹿手中資產顯然不多，目前球隊手中沒有一張能交易的首輪，並只有兩張次輪，要湊薪資包的話則可能要出到洛培茲（Brook Lopez）、米道頓（Khris Middleton）、波提斯（Bobby Portis）等人。