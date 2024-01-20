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NBA／布克狂轟52分創多項紀錄 太陽輕取鵜鶘奪4連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布克生涯第6次突破50分。 法新社
布克生涯第6次突破50分。 法新社

太陽今天作客面對強敵鵜鶘，布克（Devin Booker）火力大爆發，全場30投18中包含6記三分球、10罰全中，狂砍52分5助攻4籃板，帶領太陽最多領先達30分，最終以123比109輕取對手，贏得4連勝。

布克首節就開起領域，進入無我境界，首節11投9中獨拿25分，這是他生涯第5次單節至少拿到25分，自1997-98年以來全聯盟僅次於柯瑞（Stephen Curry）的8次，超越自己的偶像布萊恩（Kobe Bryant）。

這是布克生涯對戰鵜鶘第2次破50分大關，在2022年12月17日主場交手中，布克曾經35投21中瘋狂飆進58分。

他在上半場就拿到32分，幫助太陽取得69比52的大幅領先；進入下半場，布克依舊火燙，這一節他又是10投7中攻下20分，也讓太陽三節結束領先多達20分。已經得到52分的布克依然在第四節上場試圖往上追加分數，然而在雙方差距來到30分的情況下，他打了不到5分鐘時間就退場了。

這是布克生涯第6次至少拿下50分，成為隊史次數最多的球員，其他太陽球員加起來一共6次。同時他也成為里拉德（Damian Lillard）之後，首位在單場比賽中多次完成單節至少20分的球員。

太陽雖然大幅碾壓鵜鶘，不過第四節依然讓先發主力打了至少7分鐘時間，杜蘭特（Kevin Durant）獲得26分5籃板2助攻2抄截2阻攻；艾倫（Grayson Allen）12分6助攻4籃板2抄截，比爾（Bradley Beal）13分7籃板5助攻，諾基奇（Jusuf Nurkic）5分15籃板9助攻。

鵜鶘以威廉森（Zion Williamson）的24分為最高，英格倫（Brandon Ingram）17分11助攻7籃板，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）16分11籃板，麥凱倫（C.J. McCollum）13分。

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