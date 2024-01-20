NBA／金塊雙星合砍69分 終結塞爾蒂克開季主場20連勝
主場開季20連勝的塞爾蒂克，今天面對來訪的衛冕軍金塊，雖然本身3人得分破20分，但在擋不住約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）聯手攻下69分的火力之下，最終以100比102飲恨，吞下主場首敗，無緣繼續挑戰聯盟紀錄。
塞爾蒂克上半場比賽一度領先達12分，前三節打完則是帶了1分領先進入決勝期；穆雷第四節初發飆單節攻下11分，幫助金塊超前4分，綠衫軍不甘示弱，隨即回敬7分，反超前3分。但最後將近5分鐘時間，綠衫軍幾乎完全熄火，又一次被金塊超前，泰托姆（Jayson Tatum）最後一擊失手，只能將勝利拱手讓出。
穆雷最終拿下本季個人次高35分，外加8籃板5助攻，約柯奇繳出34分12籃板9助攻的準大三元成績；除了兩人之外，僅波特（Michael Porter Jr.）得分超過雙位數，他得到13分8籃板。最後關頭因罰球失準讓比賽險象環生的葛登（Aaron Gordon），則是拿到2分10籃板3助攻。
「在整個賽季中你必須到一些方法來激勵自己，」賽後談到賞給綠衫軍主場首敗，穆雷表示，「我門只是想來到這裡展現能量，能夠贏得比賽感覺是很棒的。」
懷特（Derrick White）依然穩定發揮，以5成命中率拿下24分5助攻3籃板2抄截，泰托姆22分8籃板5助攻，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）21分8籃板；相較於這3人，頂著超高薪資的布朗（Jaylen Brown）19投僅6中，拿到13分2籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）也只有7分進帳。
塞爾蒂克中斷最近的3連勝，他們史上第13支達成開季主場20連勝的球隊，也寫下隊史紀錄，可惜無緣繼續往上挑戰。
「我們錯過了一些很好的得分機會，而且在末節關鍵時刻也沒有拿出足夠好的表現。」總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）說。
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