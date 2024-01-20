NBA／回歸7場又扭傷右腳踝 拉文命運多舛將休兵1至2週

先前才因傷連續缺席17場比賽的拉文（Zach LaVine），本季可說是命運多舛，才回歸打了7場比賽，又因右腳踝扭傷的關係，預計缺席1到2週的時間。

拉文是在昨天對暴龍的第三節切入突破不慎踩到防守者的腳，導致右腳踝扭傷，之後他慢慢走回休息室後又重新回到場邊，後續雖然還嘗試上場，顯然難掩疼痛，第四節僅打了2分20秒就退場。

在拉文復出的7場比賽中，公牛取得5勝2敗的成績。本季他則是打了25場，平均得到19.5分5.2助攻4.8籃板。

拉文可說是不斷處在交易流言之中，但巨大的合約和傷勢問題，也讓這些交易傳言也是僅止於傳言。先前可能的下家湖人也傳出似乎對他已經沒太大興趣，而是將目標轉為補強控衛。