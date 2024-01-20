NBA／塞爾蒂史上第13支主場開季20連勝球隊 僅兩隊能奪冠

塞爾蒂克本季在迎來波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和哈勒戴（Jrue Holiday）兩大內外戰將後，整體攻守戰力更上層樓，開季以來不僅以32勝9敗成績高居聯盟榜首，主場更是達成20連勝紀錄。

根據統計，綠衫軍成為聯盟史上第13支完成主場開季20連勝的球隊，前10隊分別是1946-47年華盛頓國會隊、1949-50年的羅徹斯特皇家隊、1952-53年雪城國民隊、1966-67年費城76人隊、1977-78年波特蘭拓荒者、1985-86年休士頓火箭隊、1994-95年奧蘭多魔術隊、1995-96年奧蘭多魔術隊、1995-96年芝加哥公牛隊、2008-09年克里夫蘭騎士隊、2015-16年金州勇士隊、2015-16年聖安東尼奧馬刺隊。

其中最長主場開季連勝是由馬刺所保持的39連勝紀錄，該年馬刺也以主場40勝1敗追平塞爾蒂克在1985-86年保持的紀錄。其次則是公牛的37連勝、勇士的36連勝、魔術33連勝。

華盛頓國會是27連勝，拓荒者26連勝，騎士和皇家都是23連勝，76人22連勝，1995年魔術是21連勝，火箭和雪城國民則是20連勝。

不過放諸歷史，完成主場開季20連勝的球隊僅有1996年公牛和1966-67年的76人能夠贏得總冠軍。另外像2015-16年的勇士、1994-95年的魔術和1985-86年的火箭都是打到總冠軍賽才敗北。

塞爾蒂克這波主場開季20連勝紀錄含金量也是不錯，其中有12隊是勝率超過5成，有5次是擊敗分區前4強等級的球隊。