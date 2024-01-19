NBA／明星賽投票看過來！布朗森狂轟41分助尼克險勝巫師

尼克隊今天在主場迎戰東區倒數第2的巫師隊，沒想到卻打得異常艱辛，一路緊咬到第四節最後才分出勝負，尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）今天再度燃燒宇宙，狂轟41分上演全能表現，幫助球隊以113：109在驚滔駭浪中帶走勝利。

尼克和巫師全場呈現拉鋸戰，有兩節得分數一樣，最大單節分差不超過3分，尼克全場最大領先也不過10分。雙方8度平手，互換領先高達11次，足見今天比賽的刺激程度。

前三節打完尼克手中僅握有1分領先，巫師第四節靠著瓊斯（Tyus Jones）單節6助攻穿針引線轟下37分，不過尼克布朗森硬是扛起球隊，上演個人飆分秀，單節9投6中攻下20分，讓尼克站穩陣腳穩穩鎖定戰局。

布朗森全場繳出41分8籃板8助攻，打垮巫師防線，從小腿傷勢復出後2戰得分都超過30，不過他表示自己第四節沒有做特別調整，「到了比賽最後階段，球隊正在全力取勝，情況有些不同，但我不會改變我的打球方式，維持相同的進攻企圖心。」

全明星賽球迷票選第3階段今天出爐，貴為大城市紐約一哥的布朗森在東區後衛排名第6，中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）替他打抱不平：「很高興我們的全明星回歸了，我替他感到興奮，他一整年都在陪伴我們，就他今年表現而言絕對值得入選全明星，如果沒有的話我會很失望。」

布朗森的41分是全場最高，大學同學迪文森佐（Donte DiVincenzo）也挹注了21分；巫師瓊斯今天雖然只拿下2分，傳出15次助攻卻是生涯新高，波爾（Jordan Poole）則貢獻全隊最多的24分。