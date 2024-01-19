NBA／國王溜馬雙贏交易不吃虧 哈利伯頓大讚前東家贏球文化

國王隊和溜馬隊前年季中達成一筆交易，交易的主菜分別為沙波尼斯（Domantas Sabonis）和哈利伯頓（Tyrese Haliburton），近2年後的現在回頭看，這筆交易是歷史罕見的雙贏，沙波尼斯在國王第一個完整賽季就率球隊重返季後賽，哈利伯頓如今也成長為聯盟最佳控衛之一。

本季兩人表現都比去年更進化，沙波尼斯場均20.1分12.7籃板7.9助攻，哈利伯頓則是23.6分4.2籃板12.5助攻，被球迷盛讚是下一代「控球之神」，兩人有高機率連2年入選全明星賽。

哈利伯頓今天重返沙加緬度，賽前受訪時談到國王在交易後產生了巨大改變，他點出去年新上任的主帥布朗（Mike Brown）是大功臣，很好的將這支球隊整合在一起並發揮所長，「我認為新教練幫助了很多，贏球文化能改變一切。」

哈利伯頓補充：「過去幾年福克斯（De'Aaron Fox）一直是聯盟最好後衛之一，和沙波尼斯的組合天衣無縫；他們有一群很適合球隊的人，蒙克（Malik Monk）是很棒的球員，穆雷（Keegun Murray）是次成功的選秀，他們的輪替十分完善。」

哈利伯頓近期因腳筋傷勢缺陣，不過隊友今天表現很爭氣，小將馬瑟倫（Bennedict Mathurin）攻下全隊最高25分，領軍以126：121踢館成功；國王則是以赫爾特（Kevin Huerter）的31分為首，沙波尼斯以21分11籃板10助攻拿下本季第12次大三元。