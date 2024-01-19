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NBA／國王溜馬雙贏交易不吃虧 哈利伯頓大讚前東家贏球文化

聯合新聞網／ 綜合報導
哈利伯頓和沙波尼斯互換東家的交易案被公認是一筆難得的雙贏交易。 美聯社
哈利伯頓和沙波尼斯互換東家的交易案被公認是一筆難得的雙贏交易。 美聯社

國王隊和溜馬隊前年季中達成一筆交易，交易的主菜分別為沙波尼斯（Domantas Sabonis）和哈利伯頓（Tyrese Haliburton），近2年後的現在回頭看，這筆交易是歷史罕見的雙贏，沙波尼斯在國王第一個完整賽季就率球隊重返季後賽，哈利伯頓如今也成長為聯盟最佳控衛之一。

本季兩人表現都比去年更進化，沙波尼斯場均20.1分12.7籃板7.9助攻，哈利伯頓則是23.6分4.2籃板12.5助攻，被球迷盛讚是下一代「控球之神」，兩人有高機率連2年入選全明星賽。

哈利伯頓今天重返沙加緬度，賽前受訪時談到國王在交易後產生了巨大改變，他點出去年新上任的主帥布朗（Mike Brown）是大功臣，很好的將這支球隊整合在一起並發揮所長，「我認為新教練幫助了很多，贏球文化能改變一切。」

哈利伯頓補充：「過去幾年福克斯（De'Aaron Fox）一直是聯盟最好後衛之一，和沙波尼斯的組合天衣無縫；他們有一群很適合球隊的人，蒙克（Malik Monk）是很棒的球員，穆雷（Keegun Murray）是次成功的選秀，他們的輪替十分完善。」

哈利伯頓近期因腳筋傷勢缺陣，不過隊友今天表現很爭氣，小將馬瑟倫（Bennedict Mathurin）攻下全隊最高25分，領軍以126：121踢館成功；國王則是以赫爾特（Kevin Huerter）的31分為首，沙波尼斯以21分11籃板10助攻拿下本季第12次大三元。

哈利伯頓 溜馬 國王

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