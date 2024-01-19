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NBA／沒有送保持捷！布朗拿1萬美元換回11號戰袍
剛從溜馬交易過來的布朗（Bruce Brown），在今天主場對公牛的比賽中正式亮相。他替補上場25分鐘，得到15分7籃板1助攻1抄截，而他仍繼續穿原本的11號球衣。
暴龍原先穿11號球衣的是J.波特（Jontay Porter），他是在12月9日以一份雙向合約加盟暴龍。為了能夠續穿11號球衣，據暴龍官方報導，布朗是出了1萬美元讓隊友樂意讓出背號。
值得一提的是，J.波特的哥哥正是效力於金塊的M.波特（Michael Porter Jr.），不過兩兄弟的籃球生涯可說是截然不同。身高6呎10吋的J.波特原先效力灰熊，後續都待在發展聯盟，直到2023年底才來到暴龍。
布朗去年夏天是以兩年4500萬美元（約新台幣14億）的價碼轉戰溜馬，合約第二年為球隊選項。
雖不如大谷翔平為了得到隊友的17號球衣樂意回報一輛保持捷，但這1萬美元對於雙向合約合約僅41萬美元左右的J.波特來說，也算是一筆額外的報酬了。
這場比賽公牛靠著德羅展（DeMar DeRozan）、佛西維奇（Nikola Vucevic）和懷特（Coby White）聯手攻下71分，在客場以116比110拿下勝利；暴龍陣中以巴恩斯（Scottie Barnes）的31分7籃板6助攻3抄截3阻攻。
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