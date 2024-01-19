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NBA／溜馬重磅交易迎慶祝行情 席亞康有望客場之旅亮相

中央社／ 台北19日電
席亞康轉戰溜馬力拚季後賽門票。 取自網路示意圖
席亞康轉戰溜馬力拚季後賽門票。 取自網路示意圖

印地安納溜馬今天對戰沙加緬度國王，儘管哈利伯頓（Tyrese Haliburton）繼續缺陣，但最終仍以126比121勝出，終止2連敗。而溜馬透過重磅交易換來前鋒席亞康（Pascal Siakam），教頭卡萊爾（Rick Carlisle）預告，可望在客場之旅加入球隊。

溜馬透過與紐奧良鵜鶘、多倫多暴龍三方交易，為被譽為新一代控球之神的哈利伯頓找幫手，換來暴龍一哥席亞康，將與透納（Myles Turner）聯手，組成新版三劍客。

哈利伯頓由於腿筋拉傷，自1月9日就未再參加比賽，不包括今天對戰國王在內，溜馬在少了哈利伯頓4場比賽中，溜馬場均得分113分，相較本季平均得分，還少10.5分。

不過，在有了席亞康助陣，溜馬可望創造新的得分點，席亞康本季場均22.2分，投籃命中率52.5%，且自2019-20年賽季以來，每季平均得分都能超過21分，為球隊提供穩定的攻擊火力，且無球、有球進攻都很有效率。

美媒ESPN報導，席亞康將是溜馬最迫切需要的球員，能防守多個位置，即使他將在本季合約到期後成為自由球員，新東家溜馬也有信心與他續約。

溜馬總教練卡萊爾表示，不確定何時席亞康首秀，但可望在客場之旅加入球隊。

溜馬今天客場對戰國王隊，團隊7人得分雙位數，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）攻下全隊最高25分，外加4助攻，麥克康奈爾（T.J. McConnell）20分次之。而國王隊中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）繳出21分、11籃板、10助攻，締造個人本季第12次大三元，依舊未能助球隊擺脫4連敗。

溜馬客場之旅3連戰，接下來還有2場比賽，分別為明天對戰波特蘭拓荒者，以及22日碰上鳳凰城太陽，都可能是席亞康披上溜馬戰袍首秀。

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