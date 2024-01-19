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NBA／湖人交易大限前該補誰？詹姆斯：我沒在玩夢幻籃球

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(右)本季表現老當益壯，且出勤率相當理想。 路透社
詹姆斯(右)本季表現老當益壯，且出勤率相當理想。 路透社

NBA賽季進行到約一半，各隊戰力態勢也日趨明瞭，湖人隊本季雖風光奪下季中錦標賽冠軍，但至今整體勝率仍在5成上下徘徊，排名西區第10，也讓外界紛紛討論在交易大限前是否該有動作，而一哥詹姆斯（LeBron James）談到此事時則雲淡風輕回覆：「我沒在玩『夢幻籃球』。」

湖人奪下季中錦標賽冠軍後，便陷入一段不小的迷航，在這期間僅拿下7勝12敗，勝率為3成7，更兩度吞下4連敗，目前待在附加賽區間，下半季勢必得有所反彈才能回到季後賽安全名單。

同時，因為戰績不佳，不只主帥漢姆（Darvin Ham）曾傳出烏紗帽不保，一向急性子的洛城媒體還紛紛幫湖人跟各隊球員「牽紅線」，使得湖人陣中不少球員陷入交易傳聞，包含羅素（D'Angelo Russell）、里夫斯（Austin Reaves）、八村壘都曾被列入討論。

身為球隊一哥的詹姆斯自然是不用擔心這個問題，而他在昨天的賽後採訪中，被問及球隊在交易截止日前如何補強才能扭轉掙扎賽季，他則淡然回應，表示自己沒有在玩網路遊戲「夢幻籃球Fantasy Basketball」，「我所做的是專注在場上、穿上這件球衣、每天乖乖上班。談論球隊缺少什麼，對每晚上場的隊友太不尊重，我不會這樣對我的隊友。」

詹姆斯後續也補充：「我們一直在努力，這就是該做的事，我們喜歡過去幾場比賽的內容，下一場對籃網隊的比賽要持續這樣做。」

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