快訊

上周才簽字離婚…台中麥當勞命案 家暴男疑殺死前妻畏罪輕生送醫不治

第三次世界大戰若爆發「哪裡最安全」？ 英媒盤點這12個國家

遭傅崐萁質疑2年後「選務院務難兼顧」 江啟臣回應了

NBA／尼克德籍中鋒竟娶了絕世美嬌娘令人羡煞 如今升格當爸

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克隊中鋒哈爾特斯坦妻子柯特妮。 截圖柯特妮自IG
尼克隊中鋒哈爾特斯坦妻子柯特妮。 截圖柯特妮自IG

尼克隊德國籍中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）近日在場上表現神勇，他的妻子柯特妮（Kourtney Kellar）前天更宣布，哈爾特斯坦升格人父。

現年32歲的柯特妮出身美國德州，曾在2017年獲選德州小姐，目前IG有70多萬追蹤。她畢業後曾當過啦啦隊，後來轉行當模特兒。她與哈爾特斯坦2018年相識，當時她在IG分享火辣照片，吸引數百條留言，但哈爾特斯坦一句話「你的笑容最美麗」，使兩人進一步交往。

哈爾特斯坦2022年男方求婚成功，柯特妮近日更在IG貼出超音波圖和嬰兒裝的照片，宣布小孩預計在6月誕生。

這似乎也帶給哈爾特斯坦好運，尼克最近10戰贏下8場，哈爾特斯坦這段時間，場均9.0分14.0籃板3.0助攻，外帶2.1阻攻及1.9抄截，表現相當優異。

哈爾特斯坦(55號)。 法新社
哈爾特斯坦(55號)。 法新社

尼克隊中鋒哈爾特斯坦妻子柯特妮。 截圖柯特妮自IG
尼克隊中鋒哈爾特斯坦妻子柯特妮。 截圖柯特妮自IG

尼克隊中鋒哈爾特斯坦妻子柯特妮。 截圖柯特妮自IG
尼克隊中鋒哈爾特斯坦妻子柯特妮。 截圖柯特妮自IG

尼克隊中鋒哈爾特斯坦妻子柯特妮。 截圖柯特妮自IG
尼克隊中鋒哈爾特斯坦妻子柯特妮。 截圖柯特妮自IG

相關新聞

NBA／明星賽第三輪票選字母哥仍領先 詹皇恐無緣堆高紀錄

NBA今天公布明星賽第3階段球迷票選結果，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）仍穩居聯盟人氣王，湖人「詹皇」詹姆斯（Lebron James）雖是西區最高票，但可能無

NBA／擔心美國隊奧運金牌連霸中斷 韋德：球星都是國際球員

近年許多國際球員在NBA發光發熱，公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、金塊約柯奇（Nikola Jokic）和76人安比德（Joel Embiid）壟斷過去5季的MVP。因此

NBA／尼克德籍中鋒竟娶了絕世美嬌娘令人羡煞 如今升格當爸

尼克隊德國籍中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）近日在場上表現神勇，他的妻子柯特妮（Kourtney Kellar）前天更宣布，哈爾特斯坦升格人父。 現年32歲的柯特妮出身美國

NBA／三分命中率聯盟第一！太陽艾倫：我不想被交易

「鬼神」艾倫（Grayson Allen）季前被交易到太陽，他在三巨頭身邊獲得大量空檔，本季場均13.9分4.2籃板2.9助攻，三分球命中率48%，高居聯盟第1。不過他的合約今年夏天到期，因此被捲入交

NBA／傳老鷹想用墨瑞換里夫斯等籌碼 遭湖人拒絕

暴龍昨天送走席亞康（Pascal Siakam）後，目前交易市場最大咖是老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray），據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）報導，湖人、尼

NBA／昨天才被暴龍釋出 23歲中鋒驚傳有血栓問題

暴龍日前與溜馬達成交易，送走球星席亞康（Pascal Siakam）。為了迎接新成員，將23歲中鋒克洛科（Christian Koloko）裁掉，沒想到今天就傳出他有血栓問題，被聯盟禁止比賽及練球。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。