NBA／尼克德籍中鋒竟娶了絕世美嬌娘令人羡煞 如今升格當爸

尼克隊德國籍中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）近日在場上表現神勇，他的妻子柯特妮（Kourtney Kellar）前天更宣布，哈爾特斯坦升格人父。

現年32歲的柯特妮出身美國德州，曾在2017年獲選德州小姐，目前IG有70多萬追蹤。她畢業後曾當過啦啦隊，後來轉行當模特兒。她與哈爾特斯坦2018年相識，當時她在IG分享火辣照片，吸引數百條留言，但哈爾特斯坦一句話「你的笑容最美麗」，使兩人進一步交往。

哈爾特斯坦2022年男方求婚成功，柯特妮近日更在IG貼出超音波圖和嬰兒裝的照片，宣布小孩預計在6月誕生。

這似乎也帶給哈爾特斯坦好運，尼克最近10戰贏下8場，哈爾特斯坦這段時間，場均9.0分14.0籃板3.0助攻，外帶2.1阻攻及1.9抄截，表現相當優異。

哈爾特斯坦(55號)。 法新社

尼克隊中鋒哈爾特斯坦妻子柯特妮。 截圖柯特妮自IG

尼克隊中鋒哈爾特斯坦妻子柯特妮。 截圖柯特妮自IG