NBA／尼克德籍中鋒竟娶了絕世美嬌娘令人羡煞 如今升格當爸
尼克隊德國籍中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）近日在場上表現神勇，他的妻子柯特妮（Kourtney Kellar）前天更宣布，哈爾特斯坦升格人父。
現年32歲的柯特妮出身美國德州，曾在2017年獲選德州小姐，目前IG有70多萬追蹤。她畢業後曾當過啦啦隊，後來轉行當模特兒。她與哈爾特斯坦2018年相識，當時她在IG分享火辣照片，吸引數百條留言，但哈爾特斯坦一句話「你的笑容最美麗」，使兩人進一步交往。
哈爾特斯坦2022年男方求婚成功，柯特妮近日更在IG貼出超音波圖和嬰兒裝的照片，宣布小孩預計在6月誕生。
這似乎也帶給哈爾特斯坦好運，尼克最近10戰贏下8場，哈爾特斯坦這段時間，場均9.0分14.0籃板3.0助攻，外帶2.1阻攻及1.9抄截，表現相當優異。
2023-24 NBA即時比分
▪AD準大三元主場輕取獨行俠 湖人重回贏球正軌！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言