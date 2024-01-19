快訊

稱與韓國瑜默契佳 傅崐萁：江啟臣如何兼顧選台中市長

力挺「寧夏夜市科目三大賽」 呱吉：除1招外幹譙或禁止沒效果

獅子大開口！她在台積上班公婆指定過年紅包八萬八 未婚小姑也要一包

NBA／三分命中率聯盟第一！太陽艾倫：我不想被交易

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽射手「鬼神」艾倫。 美聯社
太陽射手「鬼神」艾倫。 美聯社

「鬼神」艾倫（Grayson Allen）季前被交易到太陽，他在三巨頭身邊獲得大量空檔，本季場均13.9分4.2籃板2.9助攻，三分球命中率48%，高居聯盟第1。不過他的合約今年夏天到期，因此被捲入交易流言。

據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）先前報導，太陽正在探索打包艾倫和利透（Nassir Little）能換回什麼球員，他們只剩4個次輪選秀權能運用。

對此，艾倫表示，「我進入聯盟後，每年都會出現在某人的推特上。我不太注意這些，通常這會讓我笑出聲音，因為很有趣。我喜歡和這支球隊打球，我不想被交易，通常有交易流言代表其他隊想要你，我希望是這樣，而不是你的球隊想擺脫你。」

艾倫本季兩度單場9顆三分球，是太陽隊史首位辦到的球員，目前三分球命中率48%，高居聯盟第1。他坦言自己沒關注數據，談到是否參加三分球大賽，他說，「我還在和妻子討論全明星假期，沒想過這個可能性。」

太陽

相關新聞

NBA／明星賽第三輪票選字母哥仍領先 詹皇恐無緣堆高紀錄

NBA今天公布明星賽第3階段球迷票選結果，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）仍穩居聯盟人氣王，湖人「詹皇」詹姆斯（Lebron James）雖是西區最高票，但可能無

NBA／擔心美國隊奧運金牌連霸中斷 韋德：球星都是國際球員

近年許多國際球員在NBA發光發熱，公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、金塊約柯奇（Nikola Jokic）和76人安比德（Joel Embiid）壟斷過去5季的MVP。因此

NBA／三分命中率聯盟第一！太陽艾倫：我不想被交易

「鬼神」艾倫（Grayson Allen）季前被交易到太陽，他在三巨頭身邊獲得大量空檔，本季場均13.9分4.2籃板2.9助攻，三分球命中率48%，高居聯盟第1。不過他的合約今年夏天到期，因此被捲入交

NBA／傳老鷹想用墨瑞換里夫斯等籌碼 遭湖人拒絕

暴龍昨天送走席亞康（Pascal Siakam）後，目前交易市場最大咖是老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray），據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）報導，湖人、尼

NBA／昨天才被暴龍釋出 23歲中鋒驚傳有血栓問題

暴龍日前與溜馬達成交易，送走球星席亞康（Pascal Siakam）。為了迎接新成員，將23歲中鋒克洛科（Christian Koloko）裁掉，沒想到今天就傳出他有血栓問題，被聯盟禁止比賽及練球。

NBA／助教不幸離世勇士獨行俠之戰延期 尚未決定補賽時間

勇士助理教練米羅耶維奇（Dejan Milojevic）昨天驚傳因心臟病突發離世，享年46歲。聯盟也宣布勇士對爵士的比賽延期，聯盟今天再宣布，勇士明天對獨行俠的比賽也延期。 米羅耶維奇與球隊在鹽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。