NBA／三分命中率聯盟第一！太陽艾倫：我不想被交易
「鬼神」艾倫（Grayson Allen）季前被交易到太陽，他在三巨頭身邊獲得大量空檔，本季場均13.9分4.2籃板2.9助攻，三分球命中率48%，高居聯盟第1。不過他的合約今年夏天到期，因此被捲入交易流言。
據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）先前報導，太陽正在探索打包艾倫和利透（Nassir Little）能換回什麼球員，他們只剩4個次輪選秀權能運用。
對此，艾倫表示，「我進入聯盟後，每年都會出現在某人的推特上。我不太注意這些，通常這會讓我笑出聲音，因為很有趣。我喜歡和這支球隊打球，我不想被交易，通常有交易流言代表其他隊想要你，我希望是這樣，而不是你的球隊想擺脫你。」
艾倫本季兩度單場9顆三分球，是太陽隊史首位辦到的球員，目前三分球命中率48%，高居聯盟第1。他坦言自己沒關注數據，談到是否參加三分球大賽，他說，「我還在和妻子討論全明星假期，沒想過這個可能性。」
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