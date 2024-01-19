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NBA／傳老鷹想用墨瑞換里夫斯等籌碼 遭湖人拒絕

聯合新聞網／ 綜合報導
里夫斯(右)。 美聯社
里夫斯(右)。 美聯社

暴龍昨天送走席亞康（Pascal Siakam）後，目前交易市場最大咖是老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray），據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）報導，湖人、尼克、籃網、76人、活塞及馬刺都對他有興趣。

據先前報導，老鷹希望在交易案中獲得2張首輪籤。斯卡托指出，湖人想交易墨瑞，羅素（D'Angelo Russell）高機率成為包裹，可能會找第三方球隊接收，因為他的打法不適合和楊恩（Trae Young）聯手。

斯卡托提到，2029年首輪選秀權肯定會成為籌碼之一，老鷹還想得到里夫斯（Austin Reaves），但被湖人拒絕。

尼克原本對墨瑞有意，但自從阿努諾比（OG Anunoby）加盟後，球隊越打越好，因此不急著交易。籃網則可能以丁威迪（Spencer Dinwiddie）和選秀權為籌碼交易，另外，76人、活塞及馬刺也有興趣。

湖人 老鷹 Dejounte Murray 里夫斯

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