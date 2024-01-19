NBA／傳老鷹想用墨瑞換里夫斯等籌碼 遭湖人拒絕
暴龍昨天送走席亞康（Pascal Siakam）後，目前交易市場最大咖是老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray），據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）報導，湖人、尼克、籃網、76人、活塞及馬刺都對他有興趣。
據先前報導，老鷹希望在交易案中獲得2張首輪籤。斯卡托指出，湖人想交易墨瑞，羅素（D'Angelo Russell）高機率成為包裹，可能會找第三方球隊接收，因為他的打法不適合和楊恩（Trae Young）聯手。
斯卡托提到，2029年首輪選秀權肯定會成為籌碼之一，老鷹還想得到里夫斯（Austin Reaves），但被湖人拒絕。
尼克原本對墨瑞有意，但自從阿努諾比（OG Anunoby）加盟後，球隊越打越好，因此不急著交易。籃網則可能以丁威迪（Spencer Dinwiddie）和選秀權為籌碼交易，另外，76人、活塞及馬刺也有興趣。
2023-24 NBA即時比分
▪AD準大三元主場輕取獨行俠 湖人重回贏球正軌！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言