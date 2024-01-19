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NBA／昨天才被暴龍釋出 23歲中鋒驚傳有血栓問題

聯合新聞網／ 綜合報導
23歲中鋒克洛科(右)。 美聯社
23歲中鋒克洛科(右)。 美聯社

暴龍日前與溜馬達成交易，送走球星席亞康（Pascal Siakam）。為了迎接新成員，將23歲中鋒克洛科（Christian Koloko）裁掉，沒想到今天就傳出他有血栓問題，被聯盟禁止比賽及練球。

暴龍送走席亞康，得到布朗（Bruce Brown）、路易斯（Kira Lewis Jr.）與諾拉（Jordan Nwora），為了清球員名單空間，裁掉柯洛柯。

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，克洛科正面臨血栓問題，儘管許多球隊對他有興趣，但他有血栓問題，聯盟同意前，他無法參加比賽及訓練。

克洛科2022年第33順位被暴龍選中，新人年出賽58場，平均3.1分2.9籃板1阻攻。去年10月開始，克洛科就因「呼吸道系統問題」無限期缺陣，本季還沒出賽過。暴龍隊總裁尤基利（Masai Ujiri）不願多做評論，只表示聯盟已掌握克洛科的健康狀況。

暴龍

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