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NBA／「我得趕緊去看兒子比賽！」 詹姆斯賽後受訪父愛爆棚

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯今天攻下25分，幫助球隊擊敗獨行俠。 路透社
詹姆斯今天攻下25分，幫助球隊擊敗獨行俠。 路透社

湖人隊今天在戴維斯（Anthony Davis）準大三元發揮下，以127：110輕取獨行俠隊，勝率回升至5成，巨星詹姆斯（LeBron James）今天一樣穩健發揮，收下25分8籃板8助攻數據，不過他賽後並沒有駐足在場上，而是衝回休息室收看兒子布朗尼（Bronny James）的大學比賽，展現父愛爆棚一面。

今天湖人拿下本季對戰獨行俠的首勝，但比起勝利，兒子布朗尼的比賽顯然更讓他感到興奮，他在賽後飛奔到休息室，並且沿路高喊：「我要趕緊去看兒子的比賽！」

就連在賽後受訪時，詹姆斯也上演了「一心多用」，回應記者提問的同時，眼神卻從未從電視現場轉播移開，還不時夾帶著老父親的碎念：「投籃！出手啊！傳得好，給我好好把球抓牢......嗯，他打得不錯。」不過本場比賽布朗尼所屬的南加州大表現不佳，輸給了亞歷桑納大學，布朗尼繳出了11分6助攻。

不過詹姆斯也沒有忽略身為球員的本分，他在受訪時談到戴維斯近期顯著提升的助攻數量，表示這有助於增大球隊進攻空間，「他正在向我學習如何從低位傳球。」詹姆斯笑著說：「這很棒，只要我們為他命中投籃，其他球隊很快就會停止對他包夾，我們的工作就是確保他被包夾時能處在正確的位置。」

總教練漢姆（Darvin Ham）前陣子傳出烏紗帽不保傳聞，但近兩戰連克雷霆、獨行俠等強隊，稍微舒緩了事業危機，他也在受訪時盛讚球隊防守，「通常，當你打出優質防守時，就會帶來好的進攻，每個人都會有種進入進攻狀態的急迫感。」

詹姆斯 湖人

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