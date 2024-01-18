快訊

新北地院警告不能提割頸案「乾哥乾妹」掀民怨 司法院發聲了

國民黨立院「韓江配」4年前有跡可循 知情人士曝搭配「3重大原因」

印度羽賽／挑戰失敗露笑容 戴資穎解釋：沒想到差這麼多

NBA／勇士助教米羅耶維奇驟逝 波格達諾維奇難以接受

中央社／ 台北18日電
金州勇士助理教練米羅耶維奇驟逝。 美聯社
金州勇士助理教練米羅耶維奇驟逝。 美聯社

美國職籃NBA金州勇士助理教練米羅耶維奇（Dejan Milojevic）因心臟病發，於今天上午過世，享年46歲。同樣來自塞爾維亞的老鷹後衛波格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）坦言難以接受。

擔任勇士助理教練邁入第3個賽季，塞爾維亞籍的米羅耶維奇卻在球隊私人晚餐聚會上突然心臟病發，送醫不治，享年46歲。勇士隊原訂將於今天作客猶他爵士，賽事也因此被迫延期。

同樣來自塞爾維亞，亞特蘭大老鷹後衛波格達諾維奇表示，完全不記得今晚比賽的內容，「我還有暖身的畫面，可是不知道自己在做什麼，甚至連一些習慣動作都不記得了。」

賽前與隊友一同默哀，波格達諾維奇坦言，很難接受米羅耶維奇過世的消息，「像每個塞爾維亞人一樣，沒有人相信這件事。」

波格達諾維奇指出，米羅耶維奇是名偉大的球員，而且相信如果不喜歡自己的生活，就無法在工作上有所發揮，「他覺得假如生活不快樂，就不能完全發揮潛力，我認為對每個人來說都是一個很好的例子。」

一度難過到考慮休兵，後來波格達諾維奇仍決定上陣，表達對好友的致敬，「我覺得他不會希望我這麼做。」此役他從替補出發，攻下12分、4籃板，最後老鷹隊以106比104擊敗奧蘭多魔術，老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）表示，「他們關係很緊密，我能體會他現在有多難過。」

延伸閱讀

NBA／美媒曝湖人不會交易拉文 目標鎖定這2名控衛

NBA／溜馬砸3首輪只換半季席亞康？留完整鳥權續約才是目的

NBA／綠衫軍退馬刺豪取主場20連勝 教頭：想著破紀錄會失望

NBA／中距離跳投絕殺魔術 老鷹墨瑞：我的得分甜蜜點

相關新聞

NBA／溜馬砸3首輪只換半季席亞康？留完整鳥權續約才是目的

NBA今天完成一筆重磅三方交易，明星前鋒席亞康（Pascal Siakam）將轉戰溜馬隊，而溜馬為此不惜重本送出後衛布朗（Bruce Brown）加上3張首輪籤，美媒指出，溜馬季中發起這筆交易最主要的

NBA／AD差1助攻大三元 詹姆斯：他正向我學低位傳球

美國職籃NBA洛杉磯湖人的羅素、戴維斯與詹姆斯今天在主場合力轟下82分，而獨行俠唐西奇復出首戰儘管繳出33分、13籃板、...

NBA／暴龍送走一哥席亞康照贏熱火 教頭將勝利獻給勇士助教

暴龍今天傳出透過三方交易將球隊一哥席亞康（Pascal Siakam）送往溜馬，以換取3名球員與3個首輪選秀權，在少了席...

NBA／中距離跳投絕殺魔術 老鷹墨瑞：我的得分甜蜜點

老鷹今天在主場迎戰魔術，戰況一路僵持，老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray）最後一攻自己運球過半場，遭遇對方球員的嚴密防守，中距離跳投絕殺，以106：104氣走魔術。 老鷹本季戰績不佳，

NBA／勇士助教米羅耶維奇驟逝 波格達諾維奇難以接受

美國職籃NBA金州勇士助理教練米羅耶維奇（Dejan Milojevic）因心臟病發，於今天上午過世，享年46歲。同樣來...

NBA／美媒曝湖人不會交易拉文 目標鎖定這2名控衛

湖人本季戰績21勝21敗，暫居第10，外界認為他們該提升後場陣容，公牛後衛拉文（Zach LaVine）是目標之一。不過《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）指出，湖人不會交易拉文

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。