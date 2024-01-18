NBA／勇士助教米羅耶維奇驟逝 波格達諾維奇難以接受

美國職籃NBA金州勇士助理教練米羅耶維奇（Dejan Milojevic）因心臟病發，於今天上午過世，享年46歲。同樣來自塞爾維亞的老鷹後衛波格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）坦言難以接受。

擔任勇士助理教練邁入第3個賽季，塞爾維亞籍的米羅耶維奇卻在球隊私人晚餐聚會上突然心臟病發，送醫不治，享年46歲。勇士隊原訂將於今天作客猶他爵士，賽事也因此被迫延期。

同樣來自塞爾維亞，亞特蘭大老鷹後衛波格達諾維奇表示，完全不記得今晚比賽的內容，「我還有暖身的畫面，可是不知道自己在做什麼，甚至連一些習慣動作都不記得了。」

賽前與隊友一同默哀，波格達諾維奇坦言，很難接受米羅耶維奇過世的消息，「像每個塞爾維亞人一樣，沒有人相信這件事。」

波格達諾維奇指出，米羅耶維奇是名偉大的球員，而且相信如果不喜歡自己的生活，就無法在工作上有所發揮，「他覺得假如生活不快樂，就不能完全發揮潛力，我認為對每個人來說都是一個很好的例子。」

一度難過到考慮休兵，後來波格達諾維奇仍決定上陣，表達對好友的致敬，「我覺得他不會希望我這麼做。」此役他從替補出發，攻下12分、4籃板，最後老鷹隊以106比104擊敗奧蘭多魔術，老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）表示，「他們關係很緊密，我能體會他現在有多難過。」