NBA／唐西奇回歸繳大三元無用 湖人三巨頭轟82分擊潰獨行俠

湖人隊今天在主場迎戰獨行俠隊，獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）缺席3場比賽後回歸繳出大三元成績，但湖人眾將多點開花，在戴維斯（Anthony Davis）回敬準大三元帶領下，以127：110收下近期2連勝，也是雙方本季對戰唯一1勝。

首節戴維斯就火力全開，6投5中拿下10分，幫助球隊取得6分領先，不過第二節唐西奇也獨拿14分，半場打完緊咬至2分差。上半場雙方外線手感都靜悄悄，湖人16投僅4中，場均命中數高達聯盟第2的獨行俠更是16投3中。

然而，易籃再戰後火力率先復甦的反而是湖人，湖人在第三節外圍頻繁開炮，逐漸拉開領先優勢，更一度在5分鐘內拉出27：8瘋狂攻勢，直接將分差拉開至全場最高的22分，羅素（D'Angelo Russell）維持近期火燙手感，單節3顆三分球全數命中，全場命中5顆三分，收下全隊最高29分。

湖人帶著17分領先進入第四節，也沒有給予獨行俠一波反撲機會，里夫斯（Austin Reaves）剩下近5分鐘時，命中三分球將比分擴大至23分，提前宣判獨行俠的死刑，獨行俠叫暫停後湖人也換下了戴維斯、詹姆斯（LeBron James）、羅素等球星，最終就以17分之差鎖定戰局。

除了羅素的29分，戴維斯今天也挹注了28分12籃板9助攻，只差1助攻就能完成生涯第3次大三元，詹姆斯則進帳25分8籃板8助攻全能成績單，賽後湖人勝率回升至5成。

至於獨行俠則顯得唐西奇孤掌難鳴，他今天轟下33分13籃板10助攻，收下本季第7次大三元，但隊友手感冷冰冰，二當家厄文（Kyrie Irving）16投僅有4中拿下12分、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）17投5中也是12分，其中三分球7投全部落空。