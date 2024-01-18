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NBA／中距離跳投絕殺魔術 老鷹墨瑞：我的得分甜蜜點

聯合新聞網／ 綜合報導
老鷹墨瑞在魔術嚴密防守下仍投進中距離跳投絕殺。 美聯社
老鷹墨瑞在魔術嚴密防守下仍投進中距離跳投絕殺。 美聯社

老鷹今天在主場迎戰魔術，戰況一路僵持，老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray）最後一攻自己運球過半場，遭遇對方球員的嚴密防守，中距離跳投絕殺，以106：104氣走魔術。

老鷹本季戰績不佳，墨瑞也陷入交易流言。不過他是今天狀態最好的球員，比賽尾聲魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）投進追平三分球，墨瑞隨後回敬高難度絕殺，他全場18投11中，得到26分。

墨瑞賽後表示，「這是一個進或不進球決定勝敗的聯盟，我總是認為自己能命中下一球。我是一名反應很好的球員，會利用防守破綻，中距離是我的得分甜蜜點，我投進一個偉大的投籃。」

老鷹今天團隊發生23次失誤，創賽季新高，其中楊恩（Trae Young）一人包辦8次，墨瑞也有5次。墨瑞坦言，「我們想要更好地贏下比賽，有很多事可改進，例如保護好球。」

老鷹 魔術 Dejounte Murray

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