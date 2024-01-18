NBA／美媒曝警方找不到證據 雷霆吉迪醜聞安全下庄

雷霆新星吉迪（Josh Giddey）日前被發現與未成年女性交往，引發軒然大波。儘管他能持續出賽，但所到之處都有球迷噓他。不過據美國知名八卦媒體「TMZ」爆料，吉迪有望安全下庄。

該報導指出，吉迪將不會面臨警方調查「是否與未成年女性有不正當關係」。警方表示這起去年11月立案的案件，已正式結案，調查人員未找到確切證據。

當時NBA宣布要調查這起案件，但警方介入後就退居二線，交由警方處理。消息人士透露，這名未成年女性與她的家人不願和調查人員合作，這是調查過程中的阻礙。

雷霆似乎未受吉迪的醜聞影響，目前戰績27勝13敗，排西區第2。不過吉迪上場時間大幅降低，本季場均打24.8分鐘，得到11.8分6.1籃板4.6助攻，都創生涯新低。