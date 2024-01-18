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NBA／暴龍大刀闊斧重組 2019年奪冠班底剩1人留守

聯合新聞網／ 綜合報導
2019年暴龍隊奪隊史首冠，當年成員如今只剩1人。 路透
2019年暴龍隊奪隊史首冠，當年成員如今只剩1人。 路透

暴龍2019年在雷納德（Kawhi Leonard）領軍下，總決賽擊敗勇士，奪下隊史首冠。如今將席亞康（Pascal Siakam）交易到溜馬，當年奪冠班底只剩布徹（Chris Boucher）一人留守。

暴龍當年憑藉雷納德無解的進攻能力，與無懈可擊的團隊防守，在外界不看好的情況下，一路過關斬將順利奪冠。不過雷納德休賽季就轉戰快艇，往後幾年暴龍都不在競爭冠軍行列，球員們也接連出走或淡出聯盟。

當年成員小加索（Marc Gasol）、伊巴卡（Serge Ibaka）及林書豪都在其他聯賽打拼，羅瑞（Kyle Lowry）效力熱火、鮑威爾（Norman Powell）在快艇，格林（Danny Green）目前無球可打。

去年休賽季范弗利特（Fred VanVleet）離隊後，球隊終於大刀闊斧交易，本賽季接連送走阿努諾比（OG Anunoby）和席亞康後，奪冠班底只剩布徹留隊，他的3年3500萬美元合約下賽季才到期，事實上布歇當年在暴龍陣中，但總冠軍賽沒上場過。暴龍接下來預計以巴恩斯（Scottie Barnes）為核心建隊。

暴龍 席亞康

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