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NBA／曾單場飆141分 勇士助教、約柯奇導師驟逝享年46歲

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
金州勇士助理教練米洛耶維奇（Dejan Milojevic）在球隊私人晚餐聚會上心臟病發，送醫不治，享年46歲。 美聯社
金州勇士助理教練米洛耶維奇（Dejan Milojevic）在球隊私人晚餐聚會上心臟病發，送醫不治，享年46歲。 美聯社

勇士助理教練米羅耶維奇（Dejan Milojevic）在今天傳出心臟病病發逝世的不幸消息，讓聯盟緊急將今天原定的勇士與爵士之戰延期舉行，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也直言，米羅耶維奇的離世讓勇士全隊都受到相當大的打擊。

根據美國媒體今天報導，勇士在今天將作客爵士主場，不過在美國時間周二晚間，米羅耶維奇在參加一場私人晚宴中因為心臟病發遭到緊急送醫治療，不過最後仍是不幸離世，享年46歲。

而NBA官方也宣布將今天勇士與爵士之戰延期辦理，勇士總教練柯爾也透過聲明致哀，「對於勇士和與米羅耶維奇有關的每個人來說，這都是一個令人震驚與悲傷的打擊，對於他的家人、朋友以及我們所有曾與他合作過的人來說，這是一個極其困難的時期。」

出生於塞爾維亞的米羅耶維奇，2021年在勇士老闆兒子肯特（Kent Lacob）的引薦以及總教練柯爾的親自遊說下，加入勇士擔任助理教練，負責協助陣中長人魯尼（Kevon Looney）等人進行訓練，並收到相當大的成效，談到米羅耶維奇對於球隊的幫助，柯爾曾說：「我當時很快就明白肯特為何要引薦他，能和他一起工作真的太棒了，他作為選手和教練都有令人讚嘆的背景，能夠得到他的幫忙對於我們來說意義非凡。」  

米羅耶維奇過去在歐洲執教期間包括金塊MVP約柯奇（Nikola Jokic）、快艇中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）、魔術中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）和火箭中鋒馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）都曾與他密切合作，其中約柯奇更是米羅耶維奇的得意門生之一。

而在球員時期米羅耶維奇更是在歐洲享有盛名，不僅14歲時就曾寫下單場進帳141分的誇張紀錄，還曾在亞德里亞海聯賽完成年度MVP三連霸，包括本季在勇士表現搶眼的薩里奇（Dario Saric）以及約柯奇都曾在之後拿下過此聯賽MVP。

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