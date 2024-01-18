NBA／曾單場飆141分 勇士助教、約柯奇導師驟逝享年46歲

勇士助理教練米羅耶維奇（Dejan Milojevic）在今天傳出心臟病病發逝世的不幸消息，讓聯盟緊急將今天原定的勇士與爵士之戰延期舉行，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也直言，米羅耶維奇的離世讓勇士全隊都受到相當大的打擊。

根據美國媒體今天報導，勇士在今天將作客爵士主場，不過在美國時間周二晚間，米羅耶維奇在參加一場私人晚宴中因為心臟病發遭到緊急送醫治療，不過最後仍是不幸離世，享年46歲。

而NBA官方也宣布將今天勇士與爵士之戰延期辦理，勇士總教練柯爾也透過聲明致哀，「對於勇士和與米羅耶維奇有關的每個人來說，這都是一個令人震驚與悲傷的打擊，對於他的家人、朋友以及我們所有曾與他合作過的人來說，這是一個極其困難的時期。」

We are absolutely devastated by Dejan Milojević's sudden passing.



This is a shocking and tragic blow for everyone associated with the Warriors and an incredibly difficult time for his family, friends, and all of us who had the incredible pleasure to work with him.



We grieve… pic.twitter.com/0wExlLlu5z — Golden State Warriors (@warriors) 2024年1月17日

出生於塞爾維亞的米羅耶維奇，2021年在勇士老闆兒子肯特（Kent Lacob）的引薦以及總教練柯爾的親自遊說下，加入勇士擔任助理教練，負責協助陣中長人魯尼（Kevon Looney）等人進行訓練，並收到相當大的成效，談到米羅耶維奇對於球隊的幫助，柯爾曾說：「我當時很快就明白肯特為何要引薦他，能和他一起工作真的太棒了，他作為選手和教練都有令人讚嘆的背景，能夠得到他的幫忙對於我們來說意義非凡。」

米羅耶維奇過去在歐洲執教期間包括金塊MVP約柯奇（Nikola Jokic）、快艇中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）、魔術中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）和火箭中鋒馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）都曾與他密切合作，其中約柯奇更是米羅耶維奇的得意門生之一。

而在球員時期米羅耶維奇更是在歐洲享有盛名，不僅14歲時就曾寫下單場進帳141分的誇張紀錄，還曾在亞德里亞海聯賽完成年度MVP三連霸，包括本季在勇士表現搶眼的薩里奇（Dario Saric）以及約柯奇都曾在之後拿下過此聯賽MVP。