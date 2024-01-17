NBA／勇士該為KD建雕像？詹寧斯贊成、亞瑞納斯反對

熱火總裁萊里（Pat Riley）日前宣布，要為「閃電俠」韋德（Dwayne Wade）建立雕像，以表揚他對熱火的貢獻。近日「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）在節目上談到此事時，與來賓爭論勇士是否該幫杜蘭特（Kevin Durant）建立雕像。

前球員詹寧斯（Brandon Jennings）認為勇士該幫杜蘭特建雕像，因為杜蘭特對勇士影響很深且貢獻良多，勇士沒有理由不向他致敬。

亞瑞納斯則和詹寧斯持相反意見，他認為連三連霸的公牛，都沒為皮本（Scottie Pippen）和羅德曼（Dennis Rodman）這樣做，球隊沒必要幫打不到3年的人建雕像，頂多退休球衣。

詹寧斯認為以亞瑞納斯這種觀念，湖人隊費雪（Derek Fisher）也值得一座雕像，他回嗆，「杜蘭特是勇士核心球員，他們只是角色球員，除了柯瑞（Stephen Curry）外，杜蘭特是勇士史上最強球員。」

亞瑞納斯則開玩笑表示，「格林（Draymond Green）會掐死那座雕像」，直言就算要幫杜蘭特建雕像，也只會放在舊主場，而不是大通中心（勇士新主場）。