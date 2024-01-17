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NBA／哈登超寵粉！對台灣球迷甜比愛心 又說想在快艇退休

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登對台灣球迷比愛心。 截圖自影片畫面
哈登對台灣球迷比愛心。 截圖自影片畫面

快艇今天在主場迎戰雷霆，一名球迷舉著標語，表示自己從台灣飛了6800英里，到現場看哈登（James Harden），沒想到哈登本人真的看見，還比出愛心，相當寵粉。

NBA官方社群帳號轉發這段影片，國外網友們紛紛稱讚哈登的暖心舉動，不過也有球迷開玩笑表示，哈登是比給後面的「爆乳女子」看。

哈登上一次造訪台灣是2018年，當時在輔仁大學中美堂進行愛迪達品牌活動，與3000多名粉絲相見歡。他後來還登上台灣知名節目「綜藝玩很大」，表現十分親民。

快艇近期打出爭冠氣勢，今天擊敗雷霆後，只落後雷霆和金塊1場勝差。知名記者海恩斯（Chris Haynes）今天爆料，哈登想簽下一份長約，在快艇結束職業生涯。哈登賽後證實這個說法：「這就是我內心所想的，我在上一支球隊也說過，這是我做出犧牲的原因。這裡就像我的家，希望這套核心陣容能打好幾年，目前一切都還不錯，我很開心。」

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