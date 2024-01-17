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NBA／防守惡漢火力解放射爆國王 艾倫成太陽本季大驚喜

中央社／ 台北17日電
艾倫今天對國王單場飆進追平生涯新高的9顆三分球、攻下29分。 美聯社
艾倫今天對國王單場飆進追平生涯新高的9顆三分球、攻下29分。 美聯社

過去被視為防守悍將的艾倫本季來到NBA鳳凰城太陽，從原本定位輔佐3巨頭，意外打出生涯年，各項主要數據都創生涯新高，今天更單場飆進9顆三分球，率隊以119比117逆轉擊敗沙加緬度國王。

太陽去年夏天與密爾瓦基公鹿、波特蘭拓荒者交易，換來艾倫（Grayson Allen）、諾基奇（Jusuf Nurkic）等人，同時透過與華盛頓巫師交易案，獲得比爾（Bradley Beal），與杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）合組3巨頭。

太陽隊當初找來艾倫，主要希望能借重其防守端能力，協助3巨頭，而艾倫當初在太陽新的一批援軍中，儘管並非最受矚目的角色，但本季前段在太陽3巨頭輪流因傷缺陣情況下，艾倫成為球隊輪替陣容最重要的一員。

艾倫過去在場上因惡意犯規動作，飽受非議，被貼上「惡人」稱號，本季卻成為太陽最大驚喜，場均出賽時間33.3分鐘，排名全隊第3，且只要有出賽就是先發保證。

在今天之前，艾倫場均得分13.4分、4.2籃板、2.8助攻、0.9抄截、0.6阻攻以及三分球命中率46.8%，各項數據都是生涯最佳成績，他在進攻端貢獻輸出，也證明自己是名攻守兼備的全能型球員。

太陽今天在主場迎戰國王，在決勝節倒數8分22秒還落後22分情況下，成功在末段逆轉戰局，以119比117氣走國王。艾倫單場飆進追平生涯新高的9顆三分球、攻下29分，且在上半場支撐起團隊進攻，球隊前2節命中6顆三分球，都是由他包辦。

談到第4節比賽，艾倫表示，「我們終於在第4節贏球，以往我們都是領先10分、15分，卻被對手追上，今晚則是換我們逆轉對手。」

除了艾倫外，杜蘭特為太陽另一名得分超過20分的球員，進帳27分、5籃板、4助攻。國王的福克斯（De'Aaron Fox）轟下33分，而沙波尼斯（DomantasSabonis）拿下21分、12籃板、11助攻締造大三元。

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