快訊

朱立倫為總統敗選致歉 「我會堅定奮戰到任期結束」

柯建銘推估新國會龍頭之爭 民眾黨自提人選保送韓國瑜

夫輾死妻拖行…稱「她自己鑽車底」 岳父苦追三年揭真相

UBA／王鈞聖復出、柯舜凱「大心臟」虎科驚險逆轉輔大止敗

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導
虎科7連勝後吞下2連敗，今天碰輔大再碰苦戰才以3分差奪勝。圖／大專體總提供
虎科7連勝後吞下2連敗，今天碰輔大再碰苦戰才以3分差奪勝。圖／大專體總提供

重返富邦人壽UBA公開男一級的虎尾科大，預賽前兩階段拉出7連勝，但台中登場的第三階段接連敗給健行科大和政治大學，今天碰輔仁大學又落後大半場，靠外籍生希圖和馬克斯都繳「雙10」表現逆轉，加上大一後衛柯舜凱讀秒階段2罰俱中，驚險以71：68止敗，第8勝入袋。

虎科教練盧譽誠肯定對手表現，他說：「今天節奏被拉著走，輔大又打得特別好，（第三階段）這3場給我們很多養分。」他提到，第三階段球隊賽程特別「硬」，但8強賽也會是接連的高強度賽程，兩名先發後衛柯舜凱和林明暐又都是大一，需要時間吸收、成長。

虎科後衛王鈞聖膝蓋開刀後首度復出。圖／大專體總提供
虎科後衛王鈞聖膝蓋開刀後首度復出。圖／大專體總提供

讀秒階段穩住2罰的柯舜凱被盧譽誠形容有「大心臟」，全場攻下8分的他透露，會上罰球線其實是美麗錯誤，「教練原本喊最後10秒再打，我聽成10號戰術，莫名其妙就切進去了。」

輔大半場打完取得39：37領先，第三節張傑程外線、快攻連拿5分，輔大領先擴大到53：46領先：虎科靠馬克思最後3.6秒「3分打」，三節打完將比數追近到53：49，第四節5分48秒馬克斯籃下打進更扳平比數。

輔大外籍生威爾森5分18秒犯滿，雖靠莊博元三分彈65：65追平，但馬克斯馬上回應超前外線，1分07秒希圖罰球後虎科領先達69：65，但最後57秒希圖犯規讓莊博元上罰球線，他3罰俱中讓比賽再有變數，不過柯舜凱讀秒階段的2罰也把握，輔大追平外線失手，江均雖搶下進攻籃板但出界，最終虎科就驚險以3分差奪勝。

虎科後衛柯舜凱（右）關鍵2罰助隊拿下保險分。圖／大專體總提供
虎科後衛柯舜凱（右）關鍵2罰助隊拿下保險分。圖／大專體總提供

虎科今天還迎接三年級後衛王鈞聖回歸，他去年3月公開二級比賽傷到左膝，前十字韌帶斷裂，內側半月板、內側韌帶都受損，休息超過半年，2個月前才回歸訓練。

復出首戰上場8分鐘，王鈞聖3次出手都落空，得分掛零的他苦笑說：「沒想到回來第一場打得那麼糟，沒有幫助到球隊。」他認為自己已經準備好，身體也沒痛感，但心理狀態有時還是會怕，盼趕快找回球感，幫助球隊累積更多勝場。

籃球

延伸閱讀

UBA／衝破撞牆期 健行射手飆大學代表作

UBA／車禍完腸胃炎 高師大前鋒吞止痛藥照拚

UBA／中段班亂集團 輔大盼江均更有影響力

橫跨15米道路 連接輔大、輔醫天橋「光中行走」今揭牌

相關新聞

籃球／三分球24投23中飆69分！「暨大Curry」影片瘋傳引驚嘆

網路近日瘋傳一部籃球比賽精華影片，內容是一名國立暨南國際大學國企系學生，2節半三分球24投23中，狂轟69分，網友封他是「暨大Curry」。 這段影片上傳3周吸引眾多網友朝聖，影片內17號球員2

影／砍23顆3分球爆紅 暨大Curry是大馬僑生：那天手感特別好

近來一段國立暨南國際大學管院盃籃球賽影片在網路平台瘋傳，影片中，一名背號17號的球員在2節半時間內投進23顆3分球，讓網...

PLG／聯手外送平台辦主題周 國王挑戰重返龍頭

新北國王籃球隊宣布，本周將與知名外送平台Uber Eats聯手，20日、21日舉辦「Uber Eats 主題周」，兩天中...

PLG／日本產經省來台交流 全方位防賭機制讓日方佩服

PLG昨天和日本產經省代表團進行交流，會中日方代表對於PLG近年成功的模式展現高度興趣，聯盟執行長鄭偉柏表示，PLG成立...

籃球／「重啟初心」 SBL、WSBL19日板橋開打

揮別休賽季的風風雨雨後，第21屆SBL與第19屆WSBL19日於板橋體育館點燃戰火，兩聯盟也打出「REBOOT重啟初心」...

PLG／盧峻翔狂飆34分創新高 領航猿賞攻城獅2連敗

賽前僅有1.5場勝差的新竹御頂攻城獅今天作客桃園璞園領航猿主場，兩隊在上半場展開激烈拉鋸戰，不過第三節攻城獅卻出現無預警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。