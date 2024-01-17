UBA／王鈞聖復出、柯舜凱「大心臟」虎科驚險逆轉輔大止敗
重返富邦人壽UBA公開男一級的虎尾科大，預賽前兩階段拉出7連勝，但台中登場的第三階段接連敗給健行科大和政治大學，今天碰輔仁大學又落後大半場，靠外籍生希圖和馬克斯都繳「雙10」表現逆轉，加上大一後衛柯舜凱讀秒階段2罰俱中，驚險以71：68止敗，第8勝入袋。
虎科教練盧譽誠肯定對手表現，他說：「今天節奏被拉著走，輔大又打得特別好，（第三階段）這3場給我們很多養分。」他提到，第三階段球隊賽程特別「硬」，但8強賽也會是接連的高強度賽程，兩名先發後衛柯舜凱和林明暐又都是大一，需要時間吸收、成長。
讀秒階段穩住2罰的柯舜凱被盧譽誠形容有「大心臟」，全場攻下8分的他透露，會上罰球線其實是美麗錯誤，「教練原本喊最後10秒再打，我聽成10號戰術，莫名其妙就切進去了。」
輔大半場打完取得39：37領先，第三節張傑程外線、快攻連拿5分，輔大領先擴大到53：46領先：虎科靠馬克思最後3.6秒「3分打」，三節打完將比數追近到53：49，第四節5分48秒馬克斯籃下打進更扳平比數。
輔大外籍生威爾森5分18秒犯滿，雖靠莊博元三分彈65：65追平，但馬克斯馬上回應超前外線，1分07秒希圖罰球後虎科領先達69：65，但最後57秒希圖犯規讓莊博元上罰球線，他3罰俱中讓比賽再有變數，不過柯舜凱讀秒階段的2罰也把握，輔大追平外線失手，江均雖搶下進攻籃板但出界，最終虎科就驚險以3分差奪勝。
虎科今天還迎接三年級後衛王鈞聖回歸，他去年3月公開二級比賽傷到左膝，前十字韌帶斷裂，內側半月板、內側韌帶都受損，休息超過半年，2個月前才回歸訓練。
復出首戰上場8分鐘，王鈞聖3次出手都落空，得分掛零的他苦笑說：「沒想到回來第一場打得那麼糟，沒有幫助到球隊。」他認為自己已經準備好，身體也沒痛感，但心理狀態有時還是會怕，盼趕快找回球感，幫助球隊累積更多勝場。
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