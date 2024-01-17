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NBA／卡森斯18日晚抵台前 引國王經驗勸老鷹楊恩喊「賣我」

聯合新聞網／ 綜合報導
國王時期的卡森斯。 路透
國王時期的卡森斯。 路透

前NBA明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）本周將抵達台灣，加盟T1聯盟台啤雲豹隊。不過他仍持續關注NBA動態，老鷹本季戰績低迷，他建議老鷹少主楊恩（Trae Young）向球隊喊「賣我」。

楊恩曾在2021年率老鷹闖進東區冠軍賽，近年卻在季後賽邊緣徘徊，本季戰績16勝23敗，並列東區第10，楊恩的後場搭檔墨瑞（Dejounte Murray）也成為交易流言主角。

對此，卡森斯建議楊恩搶先提出交易申請，才不會搞臭自己的名聲，「我擔心楊恩在那待太久，突然變成反派和代罪羔羊。」卡森斯以自己當年在國王戰績不好為例，「一旦事情開始崩潰和失敗，就會開始批鬥，如果我是楊恩，會盡快離開老鷹。」

不過目前交易流言還是以墨瑞為主，近日有消息傳出老鷹想用墨瑞換兩個首輪籤；墨瑞則希望加入季後賽球隊，目前還沒找到合適球隊。

卡森斯本周六將披上台啤雲豹戰袍，迎來T1聯盟初登場，他預計在台灣時間1月18日晚上9點30分抵台，20、21、27及28日的主場賽事中上場。

卡森斯 Trae Young

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