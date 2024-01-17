NBA／快艇出現傷兵！先發中鋒祖巴茲至少得缺陣4周

快艇球員本季相對健康，不過中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）因右小腿拉傷，連續缺席2場比賽，今天傳出他將休息4周後，再重新接受評估，明星賽前無法歸隊。

哈登（James Harden）加盟後，祖巴茲表現大幅提升，他在面對湖人的比賽中，狂砍22分19籃板，技壓湖人球星戴維斯（Anthony Davis）。他本季出賽36場，平均拿到12.4分9.7籃板1.4阻攻，投籃命中率高達65.5%。

祖巴茲是一名非常健康的球員，近4季都出賽至少70場，近2季更是只缺席6場。他2019年被湖人交易到快艇後，有他出賽的比賽，快艇戰績222勝138敗，勝率高達61.7%，可說是福將。

祖巴茲受傷後，季中才簽下的德國中鋒泰斯（Daniel Theis）和傷癒歸隊的普拉里（Mason Plumlee），預計填補上場時間。