快訊

親人過世遺留這筆退休金常被家屬遺忘 為何超過10年就一筆勾銷？

「韓昌配」出戰立法院正副院長？ 黃國昌臉書發文表態了

傳北韓火車「電力不足」七節車廂墜山谷釀400死 遺體多到成立處理工作小組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／艾瑪史東湖人主場宣示太陽迷身分 與球員互動引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
好萊塢女星艾瑪史東。 路透
好萊塢女星艾瑪史東。 路透

好萊塢女星艾瑪史東（Emma Stone）日前進場觀看太陽對上湖人的比賽，當她被鏡頭拍攝時，她竟在湖人大本營比著頭上的太陽隊帽子，宣示太陽死忠球迷身分。她離場前還疑似向太陽球員艾倫（Grayson Allen）說再見，引發網友熱議。

艾倫當天表現平平，但太陽仍輕取湖人，從畫面中可見，艾瑪史東離場前似乎對著艾倫說再見，讓許多網友相當羨慕，不過也有人認為她是和坐在旁邊的布克（Devin Booker）告別。

艾倫今天受訪時還原當下狀況：「我覺得她根本沒有和我說再見或看我一眼。有趣的是影片中，我們看起來像直視對方，這樣的事很容易被斷章取義。我不知道她是太陽球迷，但有她這樣的球迷真是太好了。」

太陽「大哥」杜蘭特（Kevin Durant）也談到這件事，「我認為她只是向全隊揮手與交談，她沒有特別對艾倫這樣做。」

杜蘭特非常感謝艾瑪史東的相挺，「得到球迷支持的感覺很好，特別是那些有龐大影響力的人。他們花很多時間精進自己的事業，當他們有機會來看比賽時，我們很感激，很開心她是太陽球迷。」

太陽 湖人 艾瑪史東

相關新聞

NBA／MVP對決金塊一波三折 安比德轟41分技壓約柯奇

費城76人安比德（Joel Embiid）與金塊約柯奇（Nikola Jokic）在今天上演本季首度的「MVP對決」，而...

NBA／僅一年半勇士從捧冠到低谷 柯爾：我們仍在戰鬥

近期陷入低潮的勇士，儘管在昨天總算迎回遭到禁賽的明星前鋒格林（Draymond Green），不過仍敗給陣容殘缺的灰熊，...

NBA／傳暴龍溜馬積極討論交易 席亞康要價3首輪+布朗

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，暴龍和溜馬正積極討論席亞康交易案，溜馬可能提出布朗（Bruce Brown）、其他球員和3個首輪選秀權。 該報

NBA／艾瑪史東湖人主場宣示太陽迷身分 與球員互動引熱議

好萊塢女星艾瑪史東（Emma Stone）日前進場觀看太陽對上湖人的比賽，當她被鏡頭拍攝時，她竟在湖人大本營比著頭上的太陽隊帽子，宣示太陽死忠球迷身分。她離場前還疑似向太陽球員艾倫（Grayson A

NBA／拿筆電抗議遭聯盟罰5萬美元 國王教頭笑稱假期泡湯了

國王總教練布朗（Mike Brown）在先前面對公鹿的比賽中，因激烈抗議遭裁判驅逐出場。他賽後在記者會用筆記型電腦，說明裁判有多糟糕，引發球迷討論。聯盟今天則宣布，針對布朗的行為，開出5萬美元罰單。

NBA／快艇出現傷兵！先發中鋒祖巴茲至少得缺陣4周

快艇球員本季相對健康，不過中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）因右小腿拉傷，連續缺席2場比賽，今天傳出他將休息4周後，再重新接受評估，明星賽前無法歸隊。 哈登（James Harden）加盟後，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。