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NBA／艾瑪史東湖人主場宣示太陽迷身分 與球員互動引熱議
好萊塢女星艾瑪史東（Emma Stone）日前進場觀看太陽對上湖人的比賽，當她被鏡頭拍攝時，她竟在湖人大本營比著頭上的太陽隊帽子，宣示太陽死忠球迷身分。她離場前還疑似向太陽球員艾倫（Grayson Allen）說再見，引發網友熱議。
艾倫當天表現平平，但太陽仍輕取湖人，從畫面中可見，艾瑪史東離場前似乎對著艾倫說再見，讓許多網友相當羨慕，不過也有人認為她是和坐在旁邊的布克（Devin Booker）告別。
艾倫今天受訪時還原當下狀況：「我覺得她根本沒有和我說再見或看我一眼。有趣的是影片中，我們看起來像直視對方，這樣的事很容易被斷章取義。我不知道她是太陽球迷，但有她這樣的球迷真是太好了。」
太陽「大哥」杜蘭特（Kevin Durant）也談到這件事，「我認為她只是向全隊揮手與交談，她沒有特別對艾倫這樣做。」
杜蘭特非常感謝艾瑪史東的相挺，「得到球迷支持的感覺很好，特別是那些有龐大影響力的人。他們花很多時間精進自己的事業，當他們有機會來看比賽時，我們很感激，很開心她是太陽球迷。」
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