NBA／灰熊後場傷兵滿營 2年雙向合約網羅小皮本
灰熊近期傷兵滿營，球團今天宣布以2年雙向合約，簽下傳奇球星皮本（Scottie Pippen）的兒子小皮本（Scotty Pippen Jr.）。
現年23歲的小皮本身高185公分，主打控球後衛，他上季曾和湖人簽下雙向合約，只在NBA出賽過6場。他季前曾加入湖人訓練營，但最終無緣加入球隊，本季效力發展聯盟南灣湖人隊，場均18.2分6.4籃板5.8助攻2.8抄截。
灰熊本季陷入傷兵魔咒，包含莫蘭特（Ja Morant）、貝恩（Desmond Bane）、史馬特（Marcus Smart）、克拉克（Brandon Clarke）、亞當斯（Steven Adams），目前都因傷高掛免戰牌。
2023-24 NBA即時比分
▪格林復出也沒用！ 勇士連殘陣灰熊都打不贏 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言