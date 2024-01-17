NBA／灰熊後場傷兵滿營 2年雙向合約網羅小皮本

灰熊近期傷兵滿營，球團今天宣布以2年雙向合約，簽下傳奇球星皮本（Scottie Pippen）的兒子小皮本（Scotty Pippen Jr.）。

現年23歲的小皮本身高185公分，主打控球後衛，他上季曾和湖人簽下雙向合約，只在NBA出賽過6場。他季前曾加入湖人訓練營，但最終無緣加入球隊，本季效力發展聯盟南灣湖人隊，場均18.2分6.4籃板5.8助攻2.8抄截。

灰熊本季陷入傷兵魔咒，包含莫蘭特（Ja Morant）、貝恩（Desmond Bane）、史馬特（Marcus Smart）、克拉克（Brandon Clarke）、亞當斯（Steven Adams），目前都因傷高掛免戰牌。